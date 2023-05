Jednoznačným hitem 24. kola letošního ročníku krajského přeboru fotbalistů bude nepochybně nedělní souboj mezi domácím Nýrskem a Chotíkovem. Jde o střet pátého týmu tabulky se druhým.

FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. | Foto: David Koranda

Mírným favoritem jsou hosté, kteří v neděli do města ležícího přibližně 10 km od hranic s Německem vyráží poněkud netradičně. „Jedeme vlakem,“ prozradil hrající trenér Chotíkova Petr Kučera s tím, že tým před samotným soubojem, který začíná v 16 hodin, čeká nejen společná cesta po železnici, ale také oběd.

One man show Ference Rótha. Šest gólů se nedává každý den, ví ostřílený kanonýr

Od samotného zápasu Kučera očekává atraktivní podívanou. „Hrajeme na půdě kvalitního soupeře, který patří k tomu lepšímu v soutěži. Nýrsko navíc chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. Slyšel jsem, že už tam navíc mají krásné hřiště, takže se všichni moc těšíme,“ říká sedmatřicetiletý fotbalista.

Cílem jeho družiny je skalp domácí Okuly. „Uvidíme, v jaké sestavě Nýrsko nastoupí, ale jelikož se jedná o sváteční zápas, chceme si domů odvézt všechny tři body. Nejen proto, že chceme vyhrát každý zápas, ale zároveň chceme udržet náskok před třetím Petřínem, který teď všude vyhlašuje útok na druhé místo,“ culí se Kučera.

1/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 2/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 3/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 4/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 5/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 6/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 7/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 8/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 9/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 10/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 11/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 12/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 13/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 14/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 15/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 16/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 17/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 18/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 19/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 20/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 21/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 22/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 23/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 24/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 25/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 26/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 27/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 28/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 29/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 30/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 31/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 32/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 33/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 34/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 35/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 36/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 37/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 38/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 39/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 40/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 41/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 42/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 43/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 44/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 45/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 46/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 47/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 48/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 49/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 50/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 51/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 52/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 53/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 54/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 55/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 56/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 57/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek. 58/58 Zdroj: David Koranda FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), archivní snímek.

Utkání mimo svůj stadion čeká právě i béčko Petřína. To ale ke svému zápasu 24. kola nastoupí na hřišti plzeňského Rapidu až v úterý. „Rapid nás na podzim načapal, porazil nás a my mu to teď chceme vrátit i s úroky,“ prohlásil jeden z trenérů Plzeňanů Jaroslav Levý a potvrzuje, že záloha divizního celku chce v závěru sezony zaútočit na druhý Chotíkov, jenž disponuje náskokem pěti bodů.

Rapid po více než měsíci slaví výhru. Jsme za to strašně rádi, oddechl si Šimsa

Poněkud skromnější cíle má Zruč, která v neděli od sedmnácti hodin nastoupí v Radnicích. „Do Radnic jedeme s tím, že nemáme co ztratit,“ naznačil zkušený trenér Zruče Jan Kraus, že rád by byl za jakýkoliv bodový zisk.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: FK LOKO Vltavín – FK ROBSTAV Přeštice, 17.00: TJ Jiskra Domažlice – FK Králův Dvůr, neděle 10.30: FC Viktoria Plzeň B – SK Dynamo České Budějovice B.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Aritma Praha – SENCO Doubravka, 14.00: SK Tochovice – Petřín Plzeň, 17.00: SK Klatovy 1898 – SK tava Katovice, Horní Bříza – Spartak Soběslav, FC Rokycany – Jiskra Domažlice B.



Krajský přebor – sobota 17.00: Baník Stříbro – Slavoj Mýto, Černice – Staňkov, Sokol Lhota – Holýšov, Tachov – Nepomuk, neděle 14.30: START Tlumačov – Slavia Vejprnice, 16.00: Okula Nýrsko – Chotíkov, Sokol Radnice – Zruč, úterý 2. května 18.00: Rapid Plzeň – Petřín Plzeň B.



I. A třída – sobota 17.00: Kaznějov – Mochtín, Žákava – Dlouhý Újezd, Bolevec – Chlumčany, Košutka Plzeň – Kralovice (hř. Ledce), neděle 16.00: Malesice – Křimice, Sušice – Smíchov Plzeň, Rokycany B – Horšovský Týn.



I. B třída, skupina A – sobota 13.00: Bor – Postřekov, 15.00: Chodov – Chodský Újezd, 17.00: Planá – Klenčí, Meclov – Bělá (hř. Třebnice), Vejprnice B – Kdyně, neděle 16.00: Koloveč – Krchleby, 17.00: Mrákov – Tlučná.



I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Měcholupy, 17.00: Losiná – Blovice, Svatobor Hrádek – Chotěšov, Chanovice – Pačejov, Dobřany – Horažďovice, neděle 16.00: Svéradice – Klatovy B, Strážov – Bolešiny.



I. B třída, skupina C – sobota 17.00: Město Touškov – Zbiroh, Zruč B – Chrást, Plasy – Mladotice, Sokol Radnice B – Slovan Plzeň, Kozolupy – Dýšina, Slavia Úněšov – Volduchy, neděle 17.00: Slavoj Mýto B – Příkosice.

OHLASY Z PŘEBORU: Radnice v dohrávce potrápily Petřín, Mýto veze ze Zruče bod