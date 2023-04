Sobotní utkání na hřišti beznadějně posledních Štěnovic jste nakonec zvládli. Ovšem poměrně dlouho byl zápas vyrovnaný, ještě v 72. minutě svítil na ukazateli skóre výsledek 1:1. Jaký to byl zápas?

V prvním poločase jsme byli určitě horším týmem. Do utkání jsme vstoupili vlažně a soupeř byl rozhodně nebezpečnější a zaslouženě se dostal do vedení. Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat a do druhé půle se tak šlo za vyrovnaného stavu. Výkon po změně stran byl z naší strany určitě lepší. Myslím si, že jsme soupeře přehrávali. Naši převahu ve druhém poločase jsme dokázali přetavit ve vedoucí branku až z penalty, a o pár minut později jsme přidali třetí branku. Tento stav jsme si už do konce zápasu pohlídali a jsme moc rádi, že jsme konečně naplno bodovali.

Ke třem bodům jste přispěl hattrickem. Bude vás to něco stát?

Já jsem hlavně rád, že jsem mohl pomoci k výhře zrovna třemi góly. Také to ale bude nejspíš drahé. Ale těžím jen z dobře odvedené práce celého týmu.

Jak byste popsal svoje trefy?

Můj první gól byl lehce náhodný. Po mé střele se míč otřel o obránce přímo do protipohybu brankáře. Druhou branku jsem dal z penalty, na které si celkově věřím a řekl bych, že nemám problém s jejich proměňováním. Třetí gól padl po rychlém protiútoku, kdy jsem dostal krásnou průnikovou přihrávku za obránce, a pak už jsem dělal jen to, co by měl útočník v takové situaci udělat (úsměv).

I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 1:3 (1:1).

V letošní sezoně jste toho zatím příliš neodehrál, byl jste zraněný?

Ano, byl jsem zraněný. Ale jsem opravdu moc rád, že jsem zase zpátky a mohu klukům pomoci v zápasech přímo na hřišti.

I tak už máte na svém kontě deset vstřelených branek, na které vám stačilo odehrát pouhých osm zápasů. Jste spokojený se svým střeleckým účtem?

Musím říct, že spokojený jsem, i když je pravda, že občas ani nevím, jak tam ty góly padají (smích).

Ve třech jarních zápasech jste získali čtyři body. Panuje v Horažďovicích se startem jarní části krajské I. B třídy spokojenost?

Myslím si, že čtyři body jsou pro nás na začátek jara přijatelné, i když v minulém zápase jsme si podle mě alespoň bod také zasloužili (Horažďovice padly s Hrádkem 0:1 – pozn. autora). Vzhledem k tomu, že se nám teď na jaře vrátilo více kluků po zranění, jsou čtyři body solidním ziskem.

V příštím kole hrajete doma, do Horažďovic přijede Losiná. Jaké utkání očekáváte a s jakým cílem do něj půjdete?

Čekám určitě těžké utkání. Losiná má kvalitní mužstvo, to se potvrdilo i na podzim, kdy jsme si sice od nich odvezli všechny tři body, ale hodně jsme se na ně nadřeli. Do zápasu určitě půjdeme s cílem vyhrát a získat další důležité tři body do tabulky a konečně také vyhrát na domácím hřišti.

