A to si uvědomuje také Karel Kalivoda, hlavní trenér fotbalové Okuly Nýrsko v krajském přeboru. „Když vidím, jaká je stále situace okolo covidu, nejsem v tomhle směru optimistou. Pořád je hodně nakažených a v současnosti je fotbal až na druhém místě. Zdraví je rozhodně přednější,“ má jasno nýrský kormidelník.

Zdroj: Deník

Jeho tým se naposledy společně sešel v úvodu října, kdy sehrál poslední mistrovské utkání aktuálně pozastaveného ročníku nejvyššího přeboru Plzeňského kraje na půdě Stříbra (remíza 1:1). „Abych byl upřímný, od té doby jsme se společně vůbec nesešli. Nejdříve bylo povolené trénování ve skupinkách po dvou, pak po šesti a takhle pořád dokola. Tohle v našem případě nemělo moc smysl. Kluci ale dostali individuální běžecké plány, které plní doteď. Překvapilo mě, že hodně běhají i gólmani,“ pochvaloval si zkušený kouč s tím, že pandemickou situaci neustále sleduje a je připravený reagovat na případné změny.

„Ale je to hrozně složité. Pořád jsme v nějakém stupni PSA (vládní protiepidemický systém – pozn. autora), který kolektivnímu sportování na amatérské úrovni neumožňuje téměř nic. My to nějak překonáme, popereme se s tím, ale mám velký strach o mládež. Tam už vidím změny v jejich chování, že pomalu ztrácí zájem o sport. V tomto směru je to tak trošku cesta do pekel,“ míní Karel Kalivoda, který ale sám bere současnou situaci takovou, jaká je, a snaží se alespoň nějakým způsobem udržovat v kondici.

„Já jsem především člověk, který potřebuje kolektiv, kontakt s lidmi, fotbal mám moc rád a chybí mi, ale nedá se nic dělat. Snažím se zaběhat si na pásu, jít na procházku se psem, ale to je tak všechno, co můžu dělat,“ řekl se smutným hlasem.

Závěrem se ještě v rozhovoru pro Deník ohlédl za podzimním účinkováním Nýrska v krajském přeboru, kde se Optikům příliš nedařilo. Sedm vstřelených gólů a stejný počet získaných bodů odsoudilo fotbalovou Okulu až na třinácté místo. „Nebojím se o to, že bychom krajský přebor neudrželi, ale je fakt, že jsme podzim moc nezvládli. Tréninková morálka nebyla taková, jakou jsem si představoval, a navíc jsme v zápasech postrádali góly. Střelec Varga na podzim spíš paběrkoval, nedařilo mu. A ani ostatní hráči, jako Výtisk nebo Ivo György, neměli optimální formu, aby ho nahradili,“ litoval kouč.

„Herně to ale až tak špatné nebylo. Kromě zápasu ve Vejprnicích (Optici utrpěli debakl 0:5 – pozn. autora) jsme s každým soupeřem odehráli vyrovnanou partii, jen nám chyběl klid v koncovce a dělali jsme zbytečné chyby,“ uznal kouč.