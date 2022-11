FOTOGALERIE: Veřechov poprvé v sezoně zvítězil. Díky bojovnosti, radoval se kouč

„Po těch dvou debaklech už jsem to nějak neudejchal a nabídl jsem místo trenéra někomu jinému. Do konce podzimu tým povede jako trenér Zbyněk Smolík, pak se uvidí, co bude dál," prozradil Jiří Dolejš. Ten si tak po delší době zápas užil jen jako hráč. „Spadl ze mě stres, tlak, utkání jsem si tak nějak konečně užil bez zbytečného přemýšlení nad sestavou, taktikou," liboval si.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili ve 13. kola I. A třídy plzeňský Bolevec 5:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

V prvním poločase Mochtín dominoval. Vstřelil brzkou branku a do druhého dějství šel s náskokem tří branek. „První půle byla z naší strany docela dobrá," konstatoval Jiří Dolejš. „Ale ve druhém poločase jsme zase odpadli. Jako již tradičně. Soupeř, který k nám přijel pouze v jedenácti lidech, měl svoje šance a konečný výsledek je pro něj až příliš krutý. Ano, naše výhra byla zasloužená, ale skóre 5:1 je pro soupeře asi až příliš," uznal Dolejš.

Mochtínu patří dvě kola před koncem podzimní části desátá příčka. O víkendu hostí doma Křimice, v posledním kole zajíždí na půdu silného Sokola Kralovice. „Uvidíme, třeba nás tyhle body s Bolevcem nakopnou," přeje si Jiří Dolejš.

TJ Sokol Mochtín - SSC Bolevec 5:1

Poločas: 3:0. Branky: 2. a 23. Bejvl, 38. Dolejš z penalty, 51. Žiak, 76. Smolík - 57. Michal Pelnář. Rozhodčí: Molek - Jakš, Rubáš. ŽK: 3:3 (40. Blažek, 86. R. Smolík, 88. Škoch - 17. Hibler, 50. Bublík, 86. Běl). Diváci: 85. Sestava TJ Sokol Mochtín: Prokop - Dolejš, Blažek, Čeleda, Gajdušek (78. R. Smolík), Bejvl, Žiak, Z. Smolík, Velek (84. Kapusta), Lysek, Kutka (28. Škoch). Trenér: Jiří Dolejš. Sestava SSC Bolevec: Körner - Bublík, Fryček, Thomayer, Krchov, Hibler, Michal Pelnář, Zítek, Dejmek, Běl, Volek. Trenér: Michal Bublík.

OBRAZEM: Souboj rezervních týmů ovládly Luby. O výhře na Okule rozhodl Lalev