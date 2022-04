FOTOGALERIE: Nýrsko se vrátilo na vítěznou vlnu, Benfika deklasovala Staňkov

„Celkově to byl hodně bojovný zápas, do šancí se dostávaly oba týmy. Určitě rozhodovalo proměňování gólových příležitostí, když jsme dokázali vstřelit dvě branky ještě do konce prvního poločasu,“ říkal vytáhlý fotbalista.

21. kolo KPM: TJ Zruč (modří) - FK Okula Nýrsko 1:2.Zdroj: Aneta Kalivodová

Jeho tým po obrátce ustál nápor domácího mužstva a inkasoval pouze jednou po nešťastném zásahu vlastního hráče. „Zruč pak byla většinu času na míči, tlačila nás. Sice se jí podařilo dosáhnout jednoho gólu, ale zbytek utkání jsme dobojovali až do vítězného konce,“ kvitoval Pavlík, jenž si pochvaluje jarní jízdu Optiků. „Oproti podzimu panuje teď v týmu mnohem lepší nálada, navíc jsme měli kvalitní zimní přípravu, díky které jsme se zlepšili nejen ve střílení gólů, ale také v obranné činnosti,“ libuje si.

Zatímco na podzim Okula nastřílela v patnácti duelech jen devatenáct branek a v tomto směru se řadila vůbec k tomu nejhoršímu, co soutěž nabízí, na jaře dostala míč do sítě již sedmnáctkrát. Stačilo ji na to přitom pouze šest zápasů. Co se tak změnilo? „Střelbu na tréninku sice procvičujeme, ale rozhodně to je v našich hlavách. Když se dostaneme do šancí, tak se snažíme vstřelit branku nejlepším způsobem a ne tím složitějším, jako tomu bylo na podzim,“ říká.

V příštím kole bude chtít Nýrsko zase uspět, ale čeká jej soupeř z kategorie nejtěžších – na Okulu přijedou silné Vejprnice. „Čeká nás velmi těžký protivník. Některé jejich kluky znám z dorostu, kde byli draví a bojovní, a tyto vlastnosti si přenesli i do mužů. Hra s nimi vždy bolí, určitě nám nedají nic zadarmo. Zápas budou podle mého názoru rozhodovat chyby. Doufám, že jim žádné nedáme a rozhodneme o vítězství naši ofenzivou či po standardní situaci,“ dodává.

