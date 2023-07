Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 čeká ve středu večer už druhé utkání v rámci letní přípravy. Svěřenci trenéra Matěje Spěváčka zajíždí do Sušice, kde se od 18 hodin střetnou s domácím týmem, pro něhož se naopak bude jednat o zápasovou premiéru v nynějším přípravném období.

Klatovští fotbalisté sehrají ve středu přípravný zápas v Sušici. | Foto: Deník/Martin Mangl

Klatovští fotbalisté o víkendu smetli na domácím hřišti Radnice, soupeře z krajského přeboru, vysoko 7:1. „Klatovy si svou kvalitní kombinací a efektivitou v zakončení zápas de facto udělaly podle svého," pokyvoval uznale kouč TJ Sokol Radnice Pavel Aubrecht. Vynikající produktivita pochopitelně potěšila i klatovského trenéra Matěje Spěváčka, ale trápila ho defenziva.

„Soupeře jsme pustili do několika samostatných úniků, to se nám nesmí stávat, na to se musíme zaměřit," má jasno 29letý kouč. A z čeho podle něj díry v obraně plynuly? „Kvůli naší lenosti, po jednoduchých ztrátách i pomalém přepínání z ofenzivy směrem dozadu," vysvětlil kouč. Vylepšit defenzivu bude chtít dvanáctý tým loňského ročníku FORTUNA divize A právě ve středu na hřišti účastníka krajské I. A třídy, který s přípravou začal teprve v pátek.

