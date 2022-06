„Střízlivě řeknu, že jsme dosáhli na vrchol toho, na co teď máme,“ říká upřímně trenér fotbalového Nýrska Karel Kalivoda starší.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) skončili v letošní sezoně krajského přeboru na druhém místě.Zdroj: Jindřich Schovanec

Po odstoupení Mýta z divize to byl právě jeho tým, který dostal jako první nabídku na postup o patro výš. „Ale byla to taková nabídka, že jsme měli na rozmyšlenou 24 hodin, možná i méně. Nevzali jsme to, a tak to nakonec vzala Horní Bříza, která obsadila třetí příčku,“ uvedl zkušený kormidelník.

Odveta nevyšla, sen se rozplynul. Janovice zůstávají v okresním přeboru

Ale absence času nebyla jediným důvodem toho, proč Optici zůstávají i nadále v kraji, ačkoliv dveře do divize měly dokořán otevřené. „Nemáme takovou podporu mládeže jako třeba Klatovy, Petřín, nebo Doubravka. Tím chci říct kvalitativní podporu. Tyhle mančafty mají kde brát, my nikoliv. Nemáme ani tak široký kádr, navíc nám v létě odchází někteří další hráči,“ vysvětluje trenér Kalivoda. „Tomáš György s Tadeášem Kohoutem zřejmě odejdou do Německa, Jirka Brabec se zase vrací do Hrádku,“ vypočítává trenér Okuly.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) skončili v letošní sezoně krajského přeboru na druhém místě.Zdroj: Jindřich Schovanec

Trenére, pojďme se ovšem nyní vrátit zpátky v čase za úspěšnou loňskou sezonou, ve které jste brali senzační stříbrnou příčku. Předpokládám, že v Nýrsku panuje velká spokojenost…

Určitě, zvlášť po podzimu, po kterém jsme byli až desátí. Na jeho konci se nám nepovedlo pár zápasů a propadli jsme se tabulkou. Vyhlídky na jaro navíc nebyly vůbec ideální. Odešel Kuba Lužný, v úvodu druhé poloviny sezony také Jirka Kopřiva. Ale poprali jsme se s tím dobře.

Klatovský kanón dává sbohem! Speciální díky patří trenérovi i Tondovi, říká

Čím si vysvětlujete, že tým prožil tak fantastické jaro? I přesto, že byl oproti podzimní fázi spíš oslabený...

V první řadě to bylo zejména kvalitní zimní přípravou, za kterou vděčíme také trenéru Jirkovi Brabcovi, který nám hodně pomohl, přestože na jaře s námi už nebyl. Nabrali jsme fyzičku, ze které jsme pak celé jaro čerpali. Hodně nám pomohly také herní tréninky na umělé trávě v Klatovech, kde jsme pracovali na celkovém projevu i odstranění některých nedostatků. A následně také povedený vstup do jarní části soutěže. Hráči získali sebevědomí, zvedli se v hlavách a dokázali se, že mohou hrát téměř s kýmkoliv.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) skončili v letošní sezoně krajského přeboru na druhém místě.Zdroj: Jindřich Schovanec

Zatímco na podzim patřila vaše ofenziva vůbec k nejhorším v celé soutěži, na jaře jste pravidelně pálili ostrými. Kanonýr Imrich Varga dal v již uplynulé sezoně 20 branek. I to byl jistě jeden z důvodů jarní krasojízdy…

Dařilo se mu, ale zvedli se i jiní. Výborně hrál kapitán Tomáš György, který byl jeho dvorním nahravačem. Obrovský progres prožil Kuba Pavlík, Tadeáš Kohout a na jaře skvěle chytal František Jarolím, který nás v některých zápasech neskutečně držel. Předváděl klíčové zákroky, byl naprosto skvělý.

Jaké jsou vaše plány na nadcházející sezonu, která se nezadržitelně blíží?

Přípravu začínáme na začátku druhé půlky července. První přátelské utkání budeme hrát doma s Osekem, kde vlastně mezi sebou změří síly loňská špička Plzeňského a Jihočeského kraje. Generálku pak absolvujeme s béčkem Přeštic, které letos postoupilo do I. A třídy a má skvělé a kvalitní mužstvo. A pak nás už čeká první mistrovské utkání nové sezony.

Cíle klubu pro další ročník?

Rádi bychom navázali na letošní sezonu, ale víme, že to bude obtížné. Musíme nějakým způsobem z vlastních řad doplnit kádr, zapracovat mladé hráče, kteří patří k těm lepším, a kteří by časem mohli zvládat krajský přebor mužů. A pokud se budeme pohybovat okolo pátého šestého místa, budeme spokojení.

FOTO: Konec nadějí, Svéradice sestupují. Byli jsme impotentní, hlesl trenér