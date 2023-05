Drama se šťastným koncem. Kluci mě ale zklamali, bědoval Kalivoda a ocenil soka

/FOTBALOVÝ OHLAS, VIDEO/ Vypadalo to na celkem poklidný zápas, ze kterého nakonec vzniklo drama. Zkrátka: byly to nervy až do konce. Doslova. Fotbalisté FK Okula Nýrsko v nedělním utkání 27. kola letošního ročníku krajského přeboru vedli na hřišti beznadějně posledního Staňkova o dvě branky, aby si vítězství zajistili až ve druhé minutě nastavení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte