Plzeňský tým, který od léta vede bývalý trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl, poslal v prvním poločase do vedení zkušený Jakub Blažek, ale za Rokycany vyrovnal v 89. minutě střídající Jan Procházka. Když už to vypadalo, že o postupujícím budou muset rozhodnout penalty, udeřilo Senco podruhé. Minutu před koncem prodloužení rozhodl o výhře 32letý Pavel Krejčí.

„Sice jsme vyrovnali a poslali zápas do prodloužení až v závěru, ale kromě patnácti minut v prvním poločase, kdy jsme vypadli z role, jsme byli v tomto utkání lepším týmem. Škoda konce prodloužení, kdy jsme bohužel nebyli schopni dostoupit hráče, který prostřelil brankáře a utkání rozhodl,“ řekl trenér Rokycan Michal Veselý, který jinak neměl svým svěřencům co vytknout.

Doubravka (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) zdolala Rokycany.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Zápas se hrál ve výborném tempu, a i když byl pro nás jeho konec trošku hořký, myslím si, že jsme naše diváky dobře pozvali na divizní soutěž. S výkonem hráčů mohu být spokojený, je vidět, že jdeme správnou cestou,“ doplnil stále ještě velice mladý kouč domácích Rokycan.

A jak zápas hodnotil Pavel Vaigl, trenér hostujícího mančaftu z Doubravky? „Začátek jsme zaspali, Rokycany byly v první patnácti minutách lepším týmem. Podržel nás navíc brankář Luhový, který chytil tutovku soupeře. Následně jsme se zlepšili a kromě vstřelené branky jsme mohli přidat ještě jednu, ale Roubal gólovku neproměnil. Po pauze byli pak domácí lepší a zaslouženě vyrovnali. V prodloužení jsme měli možná o jednu šanci víc, a nakonec se nám povedlo vstřelit vítěznou branku,“ komentoval Vaigl zápas.

„Ale bylo vidět, že to bylo teprve první mistrovské utkání. U obou týmů bylo na můj vkus hodně chyb. Pro diváky to ale byl myslím pěkný zápas. Mohlo to skončit klidně 3:3,“ doplnil ještě. Plzeňská Doubravka se tak dobře naladila na první divizní utkání, které ji čeká v sobotu od 10.15 hodin na hřišti Baníku Sokolov. Rokycany hrají ve stejný čas derby v Plzni na Petříně.

FC Rokycany - SK SENCO Doubravka 1:2 po prodloužení

Poločas: 0:1. Branky: 89. Procházka - 34. Blažek, 119. Krejčí. Rozhodčí: Kubec - Šiška, Kastl. ŽK: 1:0 (51. Drábek). Diváci: 320. FC Rokycany: Růžička - Horváth, Matas, Rybař (98. Karlíček), Glazer, Laubr (61. Michal Nový), Černý (46. Plzák), Lehký (84. Holek), Pražský (84. Zajíček), Eger, Drábek (72. Procházka). Trenér: Michal Veselý. SK SENCO Doubravka: Luhový - Martin Nový, R. Novák, D. Novák, Mlynařík, Krejčí, Jandík (59. Vacata), Fleissig (66. Martin Patrovský), Blažek (59. Kalina), Roubal, M. Uzlík (77. Krystl). Trenér: Pavel Vaigl.

