„Otevřený zápas na obě strany, ve kterém jsme měli dost šancí. Myslím si, že ve hře jsme byli trošku lepší, ale musím pochválit i Petřín. Oni mají velice dobrý přechod do útočné fáze, když získají míč, když se brání,“ chválil protivníka trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

„I když i Petřín měl své brankové příležitosti a v závěru mohl vyrovnat, vyhráli jsme, a to je hlavní,“ byl spokojený domažlický kouč.

Ovšem jsou věci, které Pavla Vaigla a jeho celý realizační tým teď dost trápí. „Určitě jsem trochu nespokojený s neproměňováním šancí, a také s velkou marodkou týmu. Egon Vůch si minule předtrhl křížový vaz, mimo je také Martin Hrubý, Došlý či Kuhajda. Teď se k nim přidal i Václav Uzlík,“ mrzí zkušeného trenéra.

Radost mu naopak dělají dobré výkony Karla Jahna, nové tváře z dorostu Jiskry. „Trénuje s námi, hraje s námi a na to, že je mu teprve šestnáct let, se jeví velmi dobře. Samozřejmě musí makat, ale už teď mohu říct, že je to velká naděje domažlického fotbalu, která se dnes vyrovná hráčům z ČFL,“ pochvaluje si Pavel Vaigl.

K zápasu, který snesl přísné měřítko kvality, se Deníku vyjádřil také petřínský kormidelník Radek Vodrážka. „Prohráli jsme, což je blbý, ale myslím si, že jsme nehráli vůbec špatně, takže převládá spíše spokojenost, i když je škoda, že jsme neuhráli bod,“ hodnotil kouč Petřína.

„Větší kvalita Domažlic oproti nám byla samozřejmě vidět, ale i tak jsme si dokázali vytvořit dostatek příležitostí. Třikrát jsme nastřelili tyč a v závěru jsme mohli i vyrovnat,“ pokračoval.

Stínem solidního představení jeho týmu bylo zranění Lukáše Zoubka, který při srážce utrpěl otřes mozku a musel do nemocnice. „Velká škoda tohoto okamžiku. Snad bude Lukáš brzy v pořádku,“ dodal Vodrážka a kvitoval, že jeho tým i přes rotaci sestavy udržel tempo hry a favorizovanému protivníkovi stačil také běžecky.

Remíza v Přešticích, v Mýtě se nehrálo

V dalším zápase memoriálu remizovaly Přeštice s Klatovy 1:1. Přičemž remízu týmu z jihu Plzeňska zachraňoval v závěru Tomáš Arzberger. „Nebylo to ono. Sice jsme byli častěji na míči, ale ve finální fázi jsme se trápili. Klatovy hrály v obraně velmi dobře a měly kvalitní přechod do útoku,“ komentoval nerozhodnou partii Stanislav Purkart, kouč ambiciózního přeštického družstva.

Utkání mezi Mýtem a plzeňskou Doubravkou se nakonec neodehrálo. Důvodem byla voda na hřišti a s tím spojený nezpůsobilý stav hrací plochy.