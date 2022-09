Ale první poločas zajímavého střetnutí byl poměrně vyrovnaný. Alespoň co se týče výsledku, protože ten byl nerozhodný 1:1. Domácí Hrádek poslal do vedení už ve 14. minutě kanonýr Radek Kočí, ale loňský účastník I. A třídy se z vedoucí trefy neradoval dlouho, neboť za hosty vyrovnal o čtyři minuty později Marek.

Klíčový okamžik celé bitvy ovšem nastal těsně před pauzou, kdy byl vyloučen klatovský Sebastian Weber, jehož hlavní rozhodčí Velíšek poslal předčasně do sprch za podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč. Do zápisu o utkání následně arbitr napsal, že se jednalo o surovou hru a použití nepřiměřené síly, čímž Weber ohrozil zdraví protihráče.

Z archivu Deníku: Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (na snímku hráči v modrých dresech) porazili rezervní výběr SK Klatovy 1898 jednoznačně 4:1.Zdroj: David Koranda

Po změně stran pak Hrádečtí přesilovku dokonale využili, vstřelili tři góly (J. Brabec, Fremund a Prokopius) a slavili tři body. „Do zápasu jsme šli s jasným cílem, a to byly tři body. Doma byl Hrádek vždy silný a letos tomu nebude jinak. Začátek utkání ovšem neprobíhal podle našich představ, do šancí jsme se sice dostávali, ale většinu pochytal skvělý gólman Herman. Nutno přiznat, že zápas hodně ovlivnila spravedlivá červená karta pro hostujícího hráče ke konci prvního poločasu. O půli v kabině jsme si říkali, že góly určitě přijdou, stačí jen trpělivost. Nakonec přišly celkově čtyři a my bereme další tři body do tabulky,“ uvedl fotbalista Hrádku Jiří Brabec s tím, že těžší zápasy jeho tým ještě čekají.

TJ Svatobor Hrádek - SK Klatovy 1898 B 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 14. Kočí, 49. J. Brabec, 60. Fremund, 69. Prokopius – 18. Michal Marek. Rozhodčí: Velíšek – Pitel, Jánský. ŽK: 1:0 (45. J. Brabec). ČK: 0:1 (42. Weber). Diváci: 80. TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba – Gajdečka, Prokopius, R. Holeček (90. Fabián), Linhart, Hanula (73. Pojar), J. Brabec, Kočí, Štěpán, Fremund (83. F. Mareš), Šoural. Trenér: Karel Mareš. SK Klatovy 1898 B: Herman – Daněk, Fiala, Kotáb, Pretzelmayer, Partyngl, Michal Marek, Tomaka, Javorský (75. Korpa), Weber, Mareš. Trenér: Jan Ježek.

