Středeční dohrávka 22. kola krajského přeboru mezi domácím FK Okula Nýrsko a hosty z Holýšova vítěze nakonec nepřinesla. Zajímavé utkání, ve kterém se prosadili nejlepší střelci obou týmů, skončilo na hřišti nedaleko hranic s Německem nerozhodně 1:1. Hosté se ujali vedení díky penaltě kanonýra Václava Šperla, ale za nýrské mužstvo srovnal v 72. minutě útočník Imrich Varga, který pohotově doklepl míč do prázdné brány.

FK Okula Nýrsko (modrobílí), archivní snímek. | Foto: Aneta Kalivodová

Okula si připsala již sedmou jarní remízu, ale zisk bodu jí stačil na to, aby se osamostatnila na čtvrtém místě tabulky (o bod před Lhotou). Holýšov zůstává v tabulce soutěže na dvanáctém místě. „Z naší strany to byla bída. Byli jsme sice častěji na míči, ale nevycházel nám přechod do útoku, takže všechny akce končily špatnou přihrávkou, nebo jsme se ani nedostali k vápnu,“ posteskl si fotbalista Nýrska Martin Bastl. „Největší naši šanci v první půli měl Vargič (Imrich Varga), ale vyhořel na gólmanovi soupeře. Penalta pro hosty byla zcela jasná, nemáme se čemu divit,“ uznal mladík.

FOTO: Nepředvedli jsme dobrý výkon, uznal po remíze kapitán fotbalového Strážova

Fotbalisté Nýrska tak museli dotahovat, a to se jim nakonec povedlo. Vyrovnání přinesl v 72. minutě Imrich Varga, který podruhé na brankáře Zacha vyzrál. „Druhou půli jsme soupeře tlačili, z čehož jsme vytloukli alespoň jednu branku, i když jsme si vytvořili i další šance. Pro nás ztráta, pro hosty hezký a důležitý bod,“ doplnil k zápasu Martin Bastl, jenž po zranění odehrál zhruba 20 minut.

FK Okula Nýrsko – TJ Holýšov 1:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 72. Varga – 45+1. Šperl z penalty. Rozhodčí: Mifková – Schneider, Šlauf. ŽK: 1:2 (53. Varga – 61. Kaas, 88. Michálek). Diváci: 105. Sestava FK Okula Nýrsko: Jarolím – Bořánek (63. Rubáš), Pavlík, Šimon Švec, Štěpán Švec (73. Bastl), Varga, Dvořák, Karel Kalivoda mladší, Mašek, Brož, Výtisk (63. Taušek). Trenér: Karel Kalivoda starší. Sestava TJ Holýšov: Zach – Zavadil, Kaas, Prokop, Syrovátka, Růžička, Šperl, Michálek, Levchenko (89. Salák), Kraus, Kadar. Trenér: Jaroslav Kubeš.

Tachov zdolal bojující Kralovice, vyhrál krajský pohár a slaví double