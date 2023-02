Jedinou kaňkou na povedené hře jeho týmu byla (opět) absence gólů. „Je to pořád ta stejná písnička, nedáváme góly. Znovu jsme si dokázali vytvořit pět šest velkých šancí, které jsme měli proměnit a nestalo se tak. Kdyby se jednalo o mistrovské utkání, tak jsme prostě ztratili dva body," uvědomuje si Parlásek.

FC Viktoria Plzeň B (červenomodří), ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jak se v zakončení zlepšit? Mladý kouč má o receptu na úspěch celkem jasno. „Odešli nám Vrba, Kronus, Sojka. To jsou hráči, kteří stříleli nebo připravovali góly. Také si tím prošli. Museli zahodit velké množství příležitostí, aby je začali proměňovat," vysvětluje Parlásek. „Takže my musíme být dále trpěliví, budeme se tomu věnovat. Věřím, že se to změní, zlepší. Je to jen otázka času," dodává Josef Parlásek, hlavní trenér záložního výběru Viktorie Plzeň. Další utkání by měli mladí plzeňští fotbalisté odehrát za týden od 14 hodin na umělé trávě v německém Fürthu proti místnímu celku SpVgg Greuther Fürth II (do 23 let).

