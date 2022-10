Kam za sportem: Víkend plný basketbalu, florbalu, ale i běh klatovskou Hůrkou

Mírným favoritem jsou tachovští borci, ale Chotíkov hrajícího trenéra Petra Kučery nehází předem flintu do žita, naopak. „Soupeře jsem letos viděl hrát už hodněkrát, takže jeho silné, ale také slabé stránky všichni známe. Tachov je v ofenzivě určitě silnější než vzadu, ale to je dáno také tím, že většinu zápasů hrál zatím doma a v defenzivě ho nikdo zatím moc neprověřil,“ říká Kučera s tím, že týmy z krajského přeboru jezdí do Tachova s předem poraženeckou náladou. To ovšem od jeho party v sobotu odpoledne rozhodně nečekejte.

Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (na archivním snímku hráči v bílých dresech) hrají v sobotu na půdě Tachova. Jde o souboj doposud stoprocentních týmů.Zdroj: David Koranda

„Na Tachov jsme se poctivě připravovali celý týden a já pevně věřím, že to bude vidět také v zápase. Určitě nebudeme pouze bránit, chceme hrát aktivní a útočný fotbal. Ostatně tak jako vždycky. Do Tachova si jedeme pro body,“ hlásí.

S bodem za remízu by byl spokojený, ale ani pro ten si Kučera do Tachova primárně nejede. „Pořád by to byl bod z venkovního utkání, který byl znamenal, že s Tachovem zůstaneme v kontaktu, ale my chceme všechny tři body a chceme jít na první místo. Sice nám budou chybět dva hráči ze základní sestavy, ale někteří kluci, kteří měli nějaké problémy a které jsme s ohledem na zápas v Tachově šetřili, se teď naopak vrací. Takže nás bude hodně, budeme silní a chceme vyhrát,“ dodává sedmatřicetiletý trenér FC Chotíkov 1932.

K utkání se pro klubový web vyjádřil také tachovský kouč Jaroslav Pták. Ten chválil sobotního soka, ale cílem jsou pro něj tři body. „V první řadě je třeba říct, že soupeře rozhodně respektujeme. Vyhrát v krajském přeboru devětkrát za sebou, to určitě není náhoda a o něčem to svědčí. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že když se budeme soustředit na svůj výkon a produkovat naši hru, že splníme cíl, který je pro tento zápas jasně daný – zvítězit,“ říká kouč.

FK Tachov (na snímku fotbalista v modrém dresu).Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

Utkání mezi dvěma giganty krajské elity začíná již zítra (v sobotu) úderem šestnacté hodiny. Stejně jako další, neméně atraktivní střetnutí mezi šestým Nýrskem a třetí rezervou divizního Petřína. Oba celky se letos pyšní dobrou sportovní formou, ale před týdnem padly (Okula na půdě Chotíkova 1:2), a tak se v desátém kole chtějí vrátit zpátky na vítěznou vlnu.

Kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.30: Viktoria Plzeň B – Sokol Hostouň, sobota 16.00: Jiskra Domažlice – FC Písek, neděle 16.00: Povltavská Fotbalová akademie – FK ROBSTAV Přeštice.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Viktoria Mariánské Lázně – Jiskra Domažlice B, 10.30: Český Krumlov – Petřín Plzeň, 16.00: Klatovy – SENCO Doubravka, SK Horní Bříza – Komárov, Rokycany – Hořovice.



Krajský přebor – sobota 16.00: Tachov – Chotíkov, Černice – Slavoj Mýto, Start Tlumačov – Staňkov, Rapid Plzeň – Slavia Vejprnice, Lhota – Radnice, Okula Nýrsko – Petřín Plzeň B, Stříbro – Zruč, neděle 16.00: Holýšov – Nepomuk.



I. A třída – sobota 16.00: Kaznějov – Křimice, Chlumčany – Horšovský Týn, Bolevec – Sušice, Žákava – Smíchov Plzeň, Košutka – Start Luby, neděle 16.00: Rokycany B – Sokol Mochtín, Malesice – Sokol Kralovice.



I. B třída, skupina A – sobota 16.00: Bor – Kdyně, Chodov – Postřekov, Planá – Chodský Újezd, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Krchleby, 15.00: Meclov – Mrákov (hř. Třebnice), 16.00: Koloveč – Klenčí, Vejprnice B – Tlučná.



I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Losiná – Měcholupy, Štěnovice – Chotěšov, Chanovice – Klatovy B, Dobřany – Pačejov, neděle 10.15: Bolešiny – Horažďovice, 16.00: Svéradice – Blovice, Strážov – Svatobor Hrádek.



I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Město Touškov – Dýšina, 16.00: Plasy – Radnice B, Úněšov – Slovan Plzeň, Mladotice – Chrást u Plzně, neděle 14.00: Kozolupy – Volduchy, 16.00: Zruč B – Příkosice, Mýto B – Zbiroh.

