Jeho tým ale neprožíval klidný vstup do nejvyšší krajské soutěže, první tři kola prohrál a krčil se u samého dna tabulky. „Samozřejmě, že už tam nějaká nervozita byla, když máte po třech zápasech nula bodů, nikomu se na to nekouká se na to hezky,“ pokýval hlavou fotbalista, který předtím hrál za Čakovice, Třeboradice či Vysokou.

Teď už může být o poznání spokojenější. Nejprve Okula remizovala v Holýšově (3:3), k čemuž právě on přispěl dvěma góly, a teď o víkendu doma zabrala naplno, když porazila Lhotu 4:0 a Tomáš Vágner se opět zapsal mezi střelce.

Mezi těmi porážkami byla i ta s Klatovy. Kouše se to o to hůř, když jde o derby?

Byli jsme dost zklamání, protože jsem se na ten zápas poctivě připravovali, ale bohužel nám vůbec nevyšel. Ta porážka hodně mrzí.



No vás může těšit, že hned potom jste se podílel dvěma góly na remíze 3:3 v Holýšově, ale vedli jste 3:1…

Dát dva góly je hezký, ale já bych to vyměnil tři body. Bohužel jsme si nepohlídali závěr zápasu a soupeř dokázal vyrovnat. Mohli jsme z toho vytěžit víc, ale v dané situaci jsme byli rádi i za bod.



A vítězství jste se dočkali teď doma, kde jste porazili Lhotu 4:0. To jste si asi pořádně oddechli, co?

Jsme rádi, že se to zvládlo. Každý na hřišti udělal maximum, abychom vyhráli. Velké díky patří hlavně fanouškům, kteří nás chodí podporovat.



Výsledek vypadá jednoznačně, jaké to bylo utkání?

Prvních dvacet minut to bylo nahoru dolů. Řekl bych, že i docela vyrovnané. Ale potom jsme začali plnit, co jsme si předsevzali, přinesli jsme do hry věci, které trénujeme a soupeře už jsme do ničeho nepustili. Podali jsme skvělý výkon jako tým a proto bereme tři body.



Kaňkou zápasu byl incident ze 70. minuty, kdy váš vedoucí družstva Karel Kalivoda nastříkal chladící sprej jednomu z hráčů soupeře do obličeje. Co byste k tomu řekl?

Moc jsem toho neviděl, zajímal jsem o stav zraněného spoluhráče Martina Bastla. Ale co se stalo nás samozřejmě mrzí, takové situace nevidíme rádi.



Teď hrajete podruhé v řadě doma, ale přijede Tachov, který spadl z divize a ještě neztratil bod. Bude to těžký oříšek?

Tachov bude těžký soupeř, to všichni víme. Ale nám se s těžkými soupeři hraje lépe, připravíme se tak, abychom utkání zvládli co nejlépe.



Kde byste se vůbec s Nýrskem chtěli v tabulce pohybovat?

Určitě bychom chtěli být někde nahoře, máme skvělý tým vše si jen musí dobře sednout. Jdeme krok za krokem a čas ukáže.