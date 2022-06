„Nechci, aby to vyznělo špatně, ale pro nás to už bylo takové utkání z povinnosti. Navíc na hřišti soupeře, kde se nám nikdy nehraje dobře,“ řekl na úvod hodnocení bolešinský brankář Václav Simbartl s tím, že domácí hráči praktikují ostřejší styl hry. „Ale minimálně na začátku to bylo naprosto v klidu. Až poté se to trošičku vyhrotilo z obou stran,“ poznamenal. Favorizované Bolešiny, které se na jaře prezentovaly solidní sportovní formou, dostal do vedení už v 10. minutě Radek Šindelář.

Fotbalisté SK Bolešiny (na archivním snímku hráči v modrých dresech) se rozloučili s letošní sezonou výhrou 2:1 a umístěním na deváté pozici.Zdroj: Miluše Šulajová

Komplikací ale byla následná červená karta pro Jiřího Pitela. „Možná, že byla (červená karta) trošku zbytečná. Kdyby ho Jirka totiž nechal běžet a my z akce inkasovali, věřím, že bychom měli kvalitu na to, abychom zápas i tak dovedli do vítězného konce,“ míní zkušený chytač.

„Po vyloučení si domácí vytvořili nápor. V prvním poločase nastřelili dvě břevna, ve druhém další a po zásluze srovnali na 1:1. I přesto jsme i my měli nějaké šance. Naši hru hodně oživil Hodlík (Petr Hodl), který nastoupil do druhé půle,“ připustil Václav Simbartl. A byl to právě šestatřicetiletý Hodl, jenž stál na začátku rozhodující akce zápasu, ze které vstřelil vítěznou branku Šindelář.

„Radek? Za mě muž utkání,“ chválil Simbartl. „Posledních deset minut už se jen dohrávalo. Nevybavuji si, že by některý z týmů měl nějakou šanci. Určitě to bylo ubojované vítězství, díky němuž jsme se dobře naladili na dokopnou. A to, že jsme se posunuli na konečné deváté místo tabulky, je jedině super. Jaro nám vyšlo parádně,“ radoval se Simbartl, jehož tým sezonu zakončil se ziskem 34 bodů a mírně záporným skóre 56:59.

TJ Sokol Vrhaveč - SK Bolešiny 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 49. Mundl – 10. a 80. R. Šindelář. Rozhodčí: Pena – Dryje, Jindra. ŽK: 4:1 (22. a 90+1. Reitmajer, 10. Mundl, 90+2. Fait – 57. R. Šindelář). ČK: 1:1 (90+1. Reitmajer – 32. Jiří Pitel). Diváci: 60.

TJ Sokol Vrhaveč: Pressl – L. Lorenc (25. Potužník), Skřivánek, Mundl, Hrach, Z. Fait, König (87. Koura), Votípka, Malenka, Reitmajer, F. Lorenc. Trenér: Václav Vacovský. SK Bolešiny: Simbartl – T. Novák (46. Matějka), D. Kaiser, Vizinger, Jan Brtník, Stupka, Jakub Pitel (67. O. Kaiser), Bošek (46. Hodl), R. Šindelář, D. Kolář, Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc starší.

