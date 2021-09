Nýrsko – Bolevec (sobota 16.30): Zápas, který má z porce osmi bitev 8. kola nejvyšší krajské soutěže, asi nejvýraznějšího favorita. A sice Nýrsko, které papírovou roli na domácím hřišti potvrdí. Kdyby to šlo, vsadili bychom si také na to, že domácí Okula bude kopat penaltu, kterou promění kapitán Tomáš György. Nechme se však překvapit. Tip Deníku: 3:1.

Rapid Plzeň – Zruč (sobota 16.30): Obě družstva se v probíhající sezoně krajské elity trápí. Jenže Zruč před týdnem zdemolovala Tlumačov 7:1 a dařit se ji bude i na hřišti Rapidu. Byť to tentokrát taková kanonáda jistě nebude. Tip Deníku: 1:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.