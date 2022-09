Klatovští v přípravě zatím jednou vyhráli (s Pískem hned na úvod 2:0) a dvakrát neuspěli. Rádi by tak v úterý svoji bilanci překlopili z negativních čísel do poloviční úspěšnosti. Proti Příbrami to však budou mít nesmírně složité, protože z posledních sedmi zápasů hned šestkrát vyšli zkrátka (z toho jednou na nájezdy) a pouze jednou soupeře zdolali (a to ještě v prodloužení).