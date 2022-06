Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) prohráli na půdě SK Petřín Plzeň 4:6. Herně ale nezklamali.Zdroj: Jindřich Schovanec

Mochtín nakonec v Plzni prohrál 4:6, ale nezklamal. „Myslím si, že jsme viděli pěkný fotbal. Ano, domácí byli fotbalovější a měli i více příležitostí, ale ani my jsme nezklamali. Koneckonců: byli jsme v letošní sezoně vůbec prvním týmem, který dal tomuto soupeři více než dvě branky,“ pochvaloval si trenér Mochtína.

Sám pak kvitoval, že jeho tým v Plzni nezalezl a snažil se hrát fotbal. „My jinak hrát ani neumíme. To samé platí o domácích. Myslím si, že diváci, kteří dorazili na stadion, si přišli na své,“ říká lodivod.

Mochtín ovšem díky porážce přišel o možnost zabojovat v posledním kole o čtvrté místo, které by s velkou pravděpodobností znamenalo účast v baráži o postup do krajského přeboru. „Samozřejmě, krajský přebor třeba mě osobně láká, ale buďme realisté. Sice máme dobrý tým, ale trápí nás hodně úzký kádr. Ten by na krajský přebor nestačil,“ vypočítává hrající kormidelník.

Cílem směrem k poslednímu kolu, které Mochtín odehraje doma proti čtvrtým Kralovicím, je tak udržení páté příčky před hladovou Sušicí, popřípadě rezervou Rokycan a Kaznějovem – tedy celky, které na Mochtín ztrácí pouze tři body. Rezerva Rokycan hostí doma Křimice, Kaznějov zase vyzve SK Petřín Plzeň B.

SK Petřín Plzeň B - TJ Sokol Mochtín 6:4

Poločas: 2:2. Branky: 10., 47. a 53. Bendl, 30. a 85. Skalozubov, 60. Krystl – 17. a 33. Žiak, 80. Bejvl, 87. Dolejš. Rozhodčí: Schneider – Bogdan, Pastyřík. ŽK: 1:0 (81. Veselý). Diváci: 32. SK Petřín Plzeň B: Suchý – Škarda, Zíma, Skalozubov, Tětek, Veselý, Bendl, Bílik (46. Kyklhorn), Krystl, Šulc (65. Strejc), Levý (65. M. Brož). Trenér: Radek Vodrážka. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Lysek, Dolejš, Blažek, Bejvl, Žiak, Čeleda (58. S. Strejc), Šafránek, Plánička, J. Pretzelmayer (46. Osvald), Smolík. Trenér: Jiří Dolejš.

