Jeho tým se dostal do vedení už v 7. minutě, právě zásluhou Radka Šindeláře. „Gól padl po chybě hostující obrany, kdy se mi pak povedlo prostřelit brankáře,“ popisoval svoji první trefu. Domácím zahrála do karet i situace z 22. minuty, kdy sudí Václav Dušek poslal předčasně do sprchy hostujícího Václava Hajšmana za vražení do soupeře ramenem bez snahy hrát míč a za použití nepřiměřené síly. „To nám hodně pomohlo,“ připustil Šindelář.