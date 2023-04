Svěřenci hrajícího trenéra Michala Bublíka v sobotu zvítězili ve třetím utkání jarní části krajské I. A třídy, tentokrát v zápase 21. kola na půdě Dlouhého Újezdu, kde uspěli 3:1. „Zápas nejspíš rozhodlo to, že domácí byli impotentní v koncovce. Měli určitě stejně šancí jako my, ale zatímco my dali tři góly, oni pouze jeden," vypočítával trenér Plzeňanů Michal Bublík.