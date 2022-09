O vítězství celku z Plzeňska rozhodl ve 30. minutě z penalty zkušený Ondřej Kotrnoch. „Penalta po nastřelené ruce, ale i my jsme mohli za podobnou situaci kopat pokutový kop. Bohužel, rozhodčí to nepískl,“ stýskal si trenér Karel Kalivoda, ale na nic se nevymlouval. „Byl to boj. Soupeř k nám přijel v kombinované sestavě a velmi dobře bránil. My měli bohužel málo pohybu a vůbec jsme nevyužívali křídelních prostorů,“ zlobil se kouč nýrských fotbalistů.