Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v oranžových dresech) remizovali v Blovicích 2:2. Domácí přitom vyrovnali až v závěru.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Začátek druhé půle byl vlastně podobný, ale pak jsme vstřelili branku a ujali se vedení. Soupeř pak rychle vyrovnal, ale my jsme za chvíli dokázali z brejku opět vstřelit gól. Když už to vypadalo, že vyhrajeme, přišel odkop našeho obránce, který si sám trefil ruku a rozhodčí odpískal přímý kop. Nechápu, taková ruka by se pískat neměla, každopádně Blovice z následné akce vyrovnaly,“ krčil Petr Novák rameny. „Ano, herně to bylo remízové utkání, ale byli jsme kousek od výhry, takže panuje spíš zklamání,“ dodal závěrem trenér TJ Měcholupy.

TJ Sokol Blovice - TJ Měcholupy 2:2

Poločas: 0:0. Branky: 69. Blaha, 90. J. Rous – 65. a 71. Dušan Bálek. Rozhodčí: Cimický – Velíšek, Flesar. ŽK: 3:4 (21. Zdvořáček, 42. Houdek, 81. D. Tříska – 18. Jandečka, 63. Kadlec, 72. Kaas, 90. Dušan Bálek). Diváci: 90.

TJ Sokol Blovice: Šabata – Houdek, Heřman, Zdvořáček, Parouz, R. Rous, Štětina (46. J. Diviš), D. Tříska, Blaha (83. Vojtěch), J. Rous, Krásný. Trenér: Ondřej Laibl. TJ Měcholupy: J. Kovařík – Veselka, Kadlec, Novotný, Duchek (81. K. Kovařík), Kaas, Červený (64. Čížek), Jandečka, Dušan Bálek, Valečka, Bečka (89. Daniel Bálek). Trenér: Petr Novák.

