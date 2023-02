Proti Přešticím fotbalisté Petřína prohráli 2:4, když branky vítězů stříleli Popovič, Arzberger, Zeman a ex-petřínský Vohrna. V dresu Plzeňanů se střelecky prosadili Jandoš s Klichem. „Nicméně dvacet třicet minut bylo úplně o ničem. Nad Přešticemi se přehnala sněhová bouře, podmínky byly neregulérní," říkal petřínský kouč Radek Vodrážka. „V této pasáži zápasu to nemělo moc smysl, nebyl tam žádný drajv, protože nebylo vidět ani na krok," pokračoval.

S výkonem zbývající části utkání, ve které se počasí alespoň trošku umoudřilo, spokojený moc nebyl. „Přeštice byly určitě lepší, více držely balon, my naopak nepodali žádný extra výkon. S výkonem našich hráčů jsem opravdu nebyl příliš spokojený" zlobil se Vodrážka, a pak přidal další ze svého repertoáru vtípků. „Před zápasem jsem si říkali, že musíme hrát jako tým a kluci to do puntíku splnili. Všichni hráli na ho*no," pousmál se trpce.

Ani ze druhého utkání proti Okule, proti které za Petřín nastoupila jiná sestava než v úvodní konfrontaci se třetiligovým favoritem z Přešticem, hlavní trenér nadšený nebyl. A ideální nebyl ani výsledek. Oba týmy daly jedinou branku z diskutabilně nařízených pokutových kopů, a tak bitva skončila remízou 1:1.

„Do šedesáté minuty to byl podle mého názoru naprosto vyrovnaný zápas. Nýrsko hrálo velice dobře, musím ho rozhodně pochválit. My jsme opět nepředvedli to, čím bychom se chtěli prezentovat. V závěru jsme ale přece jen soupeře zatlačili, vytvořili si tlak a v posledních minutách z penalty vyrovnali," popisoval zápas trenér Vodrážka, který byl celkově zklamaný z množství brankových příležitostí, které si jeho družina proti Okule vytvořila.

„Myslel jsem si, že si vytvoříme více gólovek, ale nebylo tomu tak. Do té 60. minuty měl možná více šancí soupeř," uznal kouč SK Petřín Plzeň, jenž má už pouhý jeden týden na to s týmem doladit nedostatky a načasovat formu. Ta bude potřeba. Už v sobotu (od 14.30 hodin) totiž plzeňské mužstvo začne jarní část divizní skupiny A na půdě SK Otava Katovice (druhý tým tabulky).

