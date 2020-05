Jenže neskončil. Naopak kariéra mladíka, jenž se narodil ve znamení Vodnáře, začala psát první řádky. „Filip se k nám zapojil v zimní přípravě a s jeho výkony jsem byl velmi spokojený,“ chválil svého svěřence trenér mužského výběru Okuly Nýrsko Karel Kalivoda.

Filipe, pojďme hezky od začátku. Komu vděčíte za to, že hrajete fotbal?

K fotbalu mě přivedli moji rodiče, za což jsem jim moc vděčný. Chodí mě podporovat na každý zápas. A je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Fotbal tak hraji už skoro osm let, ale již dříve jsem zkoušel kopat do míče a zajímá mě to do dneška.

Působíte osm let v Nýrsku nebo jste si prošel i jinými fotbalovými kluby?

Po celou dobu mé činnosti jsem pod FK Okula Nýrsko.

Co vás na fotbalu vlastně okouzlilo nejvíce ?

Nejraději mám týmovou hru, která je podle mě ve fotbale nejdůležitější. Potom snad jako každý rád vyhrávám, ale beru i prohru. Přeci jenom je to pouze hra, u které se máme hlavně bavit. Myslím si, že máme v Nýrsku skvělou partu, se kterou je sranda i mimo hřiště.

Kdo je váš fotbalový vzor?

Už od mala je mým velkým idolem Cristiano Ronaldo. Líbí se mi jeho technika, střelba, výbušnost i rychlost.

Jakému týmu fandíte?

Jednoznačně FC Viktoria Plzeň, které fandím už od malička a stále jí jezdím podporovat na zápasy. A v celosvětovém měřítku mám v oblibě Real Madrid, protože podle mě předvádí krásnou hru.

Jaký je váš doposud nejsilnější fotbalový zážitek?

Každý vyhraný zápas. Potom jsem měl možnosti hrát ve výběrech a odehrát turnaj v Rakousku. Dalším zážitkem pro mě bylo to, že jsem měl možnost být doprovodem hráčů FC Viktoria Plzeň.

Na kterém postu na zeleném hřišti se cítíte nejlépe?

Nastupuji na pozici pravého záložníka, ale zvládám hrát i střed a levého záložníka. Jsem totiž běhací typ.

Jaký je váš fotbalový cíl?

Chtěl bych to dotáhnout co nejdál a živit se fotbalem.

I přes svůj mladý věk už dostáváte příležitost mezi muži. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Hra je oproti dorostu rychlejší a technicky na jiné úrovni, ale doufám, že se časem dokážu přizpůsobit náročnosti v mužské soutěži.

V nýrském A týmu už léta působí trenér Karel Kalivoda, který vás během zimní přípravy chválil. Jaký je?

Je dobrý trenér, při trénincích ví, co po nás žádá, a chce po nás maximální výkon. Díky jeho trenérským zkušenostem nás dokáže hodně naučit. Jsem mu maximálně vděčný za takové možnosti a příležitosti hrát vyšší soutěž.

Mrzí vás, že letošní sezona všech amatérských soutěží byla předčasně ukončena? Myslíte si, že byla možnost dohrát ji třeba později?

Ano, velice mě to mrzí. Byl jsem maximálně připraven, odehrál jsem několik přípravných zápasů za dorost, i za A tým. A celý mančaft byl také velmi dobře připravený právě díky velmi náročné zimní přípravě.

Věnujete si i jiným sportům než jen fotbalu?

Kromě fotbalu rád zlepšuji svojí kondici, což zahrnuje samostatný běh a posilování.

Vypadá to, že fotbalem doslova žijete. Přesto, je něco, čím se od tohoto sportu odreagujete?

Ano, to určitě. K mému odreagování patří například jízda na kole, plavání…

Jak nejčastěji trávíte svůj čas v době nouzového stavu a omezeného pohybu osob?

Stále se snažím zlepšovat a udržovat si kondici. Denně aktivně sportuji – ať už se jedná o běh, jízdu na kole nebo posilování.

Na závěr upustíme od fotbalu. Co studujete a jaké je vaše vysněné povolání?

Studuji v Domažlicích, kde jsem na internátě, na SOU, obor ,,Obsluha CNC strojů“. V budoucnosti bych to chtěl dotáhnout na profesionální úroveň, ale ve fotbale (smích).