Fotbalisté Chotíkova v nedělním utkání 2. kola elity kraje tahali po většinu dobu hracího času za kratší konec provazu a byli kousek od porážky. Jenomže parta hrajícího trenéra Petra Kučera se nevzdává, to zkrátka nemá ve zvyku. Přestože tým z Plzeňska na půdě ex-divizního Slavoje Mýto prohrával ještě osmnáct minut před koncem 0:2, v 81. minutě dokonal snový obrat. A těsné vedení záhy udržel až do závěrečného hvizdu.

„Byl to hodně zajímavý zápas a pěkný fotbal. Pořád se něco dělo. Myslím si, že se fanouškům muselo utkání líbit,“ tvrdí chotíkovský kouč Petr Kučera, jehož družina na soka ztrácela už od šesté minuty, kdy se prosadil Hatina. „Brzká branka to hodně poznamenala. My bohužel po většinu zápasu tahali za kratší konec provazu. Domácí nás předčili v bojovnosti, rychlosti, nebyli líní běhat a vůbec nám nedali prostor,“ zlobil se trenér Chotíkova.

Nepomohla ani poločasová bouřka v kabině, kde podle místních byly přes zatažená okna vidět i blesky. „Hned na začátku druhé půle jsme inkasovali podruhé a vypadalo to s námi bledě. Navíc jsme záhy přežili klinickou smrt, kdy domácí dali břevno a ještě neproměnili samostatný únik,“ popisoval Kučera.

V 60. minutě ale Chotíkovští poslali na hřiště čerstvou sílu (konkrétně tři nové hráče) a obraz hry se rapidně změnil. „To možná rozhodlo. Zatímco domácí si nemohli pomoci střídáním, protože na lavičce měli nezkušené hráče, my ano. Rázem jsme začali mít navrch, vytvořili si tři šance, které jsme proměnili a výsledek 3:2 udrželi až do konce. Sice se štěstím, ale na to se historie za týden ptát nebude,“ líčil šťastný 37letý trenér a fotbalista s tím, že pro domácí Mýto je konečný výsledek hodně krutý. „A bolestivý,“ dokáže si Petr Kučera představit, jaké pocity se po zápase asi odehrávaly v hlavách domácích plejerů.

„Ale Mýto bude vyhrávat. Především doma, kde je ženou skvělí diváci. Mají kvalitního trenéra a perspektivní hráče, kteří se budou postupem času zlepšovat,“ má jasno Kučera, jehož tým tak v sezoně zůstává stoprocentní.

„Je to skvělé, ale teď už se soustředíme na další utkání doma proti Zruči, které máme co vracet,“ připomíná jarní utkání z loňské sezony, kdy jeho tým ve Zruči nakonec prohrál 1:2, ačkoliv téměř drtivou část zápasu držel iniciativu. „Tehdy rozhodla penalta v nastavení, kterou rozhodčí odpískal po předchozím vymyšleném rohu. Pocit křivdy v nás stále je,“ připouští velice temperamentní trenér chotíkovských fotbalistů.

