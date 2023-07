Viktoriáni se na ostrý start sezony naladili výhrou nad třetiligovým Mostem

„Co se týče samotného zápasu, opět jsme nastoupili s docela mladým týmem, v zápase zkoušeli jsme zvýšený presink, což se nám v prvním poločase dařilo, ale ve druhém až tak moc ne. Myslím si, že celkově to bylo pro oko diváka pohledné utkání, celkem i vyrovnané, ale velký rozdíl byl v koncovce. Troufnu si říct, že my i Přeštice jsme si vytvořili stejně šancí, ale zatímco soupeř dal tři branky, my pouze jednu, a to ještě z dálky, což vlastně ani nebyla žádná gólovka. Výsledek není ideální, to určitě ne, ale to mi v přípravě až tolik nevadí, zápas mi určitě ukázal dost věcí," dodal hrající trenér Chotíkova.

„Z naší strany povedený zápas proti mužstvu z krajského přeboru. Vysoký presink soupeře nám dělal v první poločase problémy při rozehrávce, ale kompaktnost naší obrany Chotíkov do šancí příliš nepouštěla. Ve druhé půli už domácí tak vysoko nenapadli, ale my dělali chyby v rozehrávce a nabízeli soupeři šance, to rozhodně musíme zlepšit," píše se (mimo jiné) v hodnocení zápasu na oficiálním facebooku TJ Přeštice.

Chotíkovští fotbalisté sehrají před startem nového ročníku krajského přeboru (4. srpna od 18 hodin doma proti Vejprnicím) ještě jedno přípravné utkání. V úterý od 18 hodin přivítají na svém hřišti divizní Jiskru Domažlice B.

