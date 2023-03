Tým složený z fotbalistů, ale i nadaných hokejistů, kterým teď nedávno skončila mistrovská sezona, tak bude opět spoléhat na stíhací jarní jízdu, a doufá, že nejnižší krajskou soutěž udrží i pro příští ročník. „Je to už tak trochu klasika. Spousta z nás hraje i hokej, takže podzim jsme měli zase hodně zvláštní, v každém zápase jsme nastupovali v jiném složení, a to se projevilo také na výsledcích," má jasno fotbalista Bolešin Jakub Pitel.

Na různorodost a pestrost sestavy, a tím pádem složitost souhry týmu jako takového, se ale rychlonohý forvard nevymlouvá. „Spíš je to o přístupu, je to hlavně o nás všech," míní Jakub Pitel a přidává i další důvod klasického podzimního paběrkování. „Smůlou bylo i zranění našeho kapitána Radka Farného," připomněl důležitost muže s kapitánskou páskou na levé paži.

Pitel, ale i celé Bolešiny, však již zpackaný podzim hází daleko za hlavu a těší se na jarní část sezony. „Cílem je nastřílet nějaké góly, méně jich dostat a urvat co nejvíce bodů tak, abychom se zachránili a udrželi se v I. B třídě," vypočítává pětadvacetiletý ofenzivní hráč, který s fotbalem začínal v nedalekých Klatovech.

Bolešiny se na jarní polovinu sezony začaly připravovat už v lednu - dříve než leckteré týmy. A náhodě rozhodně nic neponechaly. „Dvakrát týdně jsme chodili běhat, abychom nabrali nějakou kondici, ale měli jsme také klasické fotbalové tréninky včetně umělky v Měcholupech," prozradil Pitel.

Bolešinský tým v zimní přípravě odehrál celkem tři přátelské zápasy. První duel absolvoval společně se svojí rezervou (III. třída) na zasněžené škváře ve Kdyni, kde místnímu výběru podlehl vysoko 1:8. Následovalo utkání s Mrákovem, které skončilo výhrou soupeře poměrem 4:3, ačkoliv Bolešiny ještě pět minut před koncem vedly 3:2. A generálku pak absolvovaly o víkendu s Hradešicemi, jedním z aspirantů na postup z okresního přeboru o patro výš.

„Vyhráli jsme 4:3, ale musím přiznat, že Hradešice předváděly pohledný fotbal a v prvním poločase nás při útočné fázi přehrávaly přes kraje hřiště," vypozoroval Jakub Pitel. „Měli bychom se od nich možná inspirovat, soupeř hrál opravdu výborně," řekl na dresu Hradešic fotbalista Bolešin, který se do sítě víkendového protivníka trefil hned dvakrát (o zbývající branky se postarali Farný s Trojanem).

Přestože Bolešiny v zimě dvakrát padly, s přípravou jako kompletním balíčkem panuje spokojenost. „Myslím si, že jsme na jaro dostatečně připraveni. Všichni kluci na sobě v zimě makali, za což zaslouží pochvalu, a teď už to je pouze na nás, jak ke všemu přistoupíme," podotknul Jakub Pitel.

Bodovat budou chtít Bolešiny hned o víkendu, konkrétně v sobotu od 15 hodin na extrémně horké půdě favorizovaného Hrádku u Sušice, jemuž po podzimu patří čtvrtá pozice. „Očekávám těžký zápas. Hrádek hraje kombinační a rychlý fotbal, směrem dopředu využívá svá křídla, rád drží balon a má i nebezpečné standardní situace," vyjmenovává největší přednosti nejbližšího soka.

S předem poraženeckou náladou ovšem do Hrádku dvanáctý tým tabulky rozhodně nepojede, naopak. „Chceme domácí co nejvíce potrápit a uvidíme, na co to bude stačit. Byli bychom však rádi za každý bod," naráží Pitel na výsledek úvodního měření sil, které na podzim skončilo 1:1. A za remízu s favoritem by se určitě nezlobil ani teď. Jak sobotní střetnutí v Hrádku nakonec dopadne?

