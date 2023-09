Šestkrát za sebou prohráli, ale v minulém kole alespoň částečně prolomili svoje prokletí a poprvé ve svém nováčkovském ročníku mezi divizní elitou bodovali. Fotbalisté Tachova doma remizovali s Komárovem 0:0, a teď je čeká další zápas. Svěřenci trenéra Jaroslava Ptáka míří do Plzně, kde v sobotu od 16.30 hodin nastoupí na hřišti domácí Doubravky.

Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) jedou v sobotu do Plzně, kde změří síly s domácí Doubravkou. | Foto: Jan Vydra

„Je jisté, že domácí budou chtít rozhodnout co nejdříve, a že si na nás budou věřit. Na Doubravce se nikomu nehraje lehce,“ uvědomuje si tachovský trenér Jaroslav Pták. „Domácí tým si asi vytvoří převahu, asi bude i více na míči. Nicméně my s tím samozřejmě počítáme a já věřím, že budeme pozorní v obraně, bojovní a nepříjemní směrem dopředu. Očekávám rychlý, bojovný a soubojový zápas a to, že si přítomní diváci utkání užijí,“ predikuje lodivod.

Přestože jeho tým není po sedmi kolech divize v ideální situaci, číší z něj odhodlání. „Jsme připravení se o výsledek poprat. Věřím, že naši kluci, kteří do zápasu zasáhnou, budou bojovat ze všech sil. Ve fotbale není nic nemožné. Domácí jsou sice favorité, ale my při veškerém respektu k soupeři chceme v tomto utkání překvapit a bodovat,“ slibuje fanouškům Tachova trenér Pták.

Minimální cílem je tedy zisk jednoho bodu, díky němuž by nováček soutěže zdvojnásobil svoji dosavadní bodovou úrodu. „V naší situaci bychom si pochopitelně vážili i bodu, to říkám naprosto upřímně. Určitě by to klukům pomohlo i psychicky. Vím, že to bude hodně těžké, ale na druhou stranu: v poraženecké náladě na Doubravku rozhodně nepojedeme,“ hlásí pětašedesátiletý kouč. „Jak klukům často říkám, musíme stále pracovat a stále i věřit ve své schopnosti. Na utkání se těšíme,“ doplnil.

