Nýrští fotbalisté (v modrém) přehráli domácí Radnice 3:0 a jsou druzí.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Držte nám palce, chceme být dobrou reprezentací našeho regionu stejně tak jako jsou bezpochyby také Klatovy,“ pokračuje špílmachr. Utkání v Radnicích ale nebylo vůbec jednoduché. První branku Okuly dal sice už v prvním poločase důrazný Pavlík, ale na další pojistku si fanoušci Nýrska museli počkat až do konce. V 80. minutě zvýšil na 2:0 Zbyněk Mašek a cenné tři body pečetil minutu před koncem snajpr Imrich Varga. Vítězství 3:0 bylo na světě!

Tři body i čistý štít. Vzadu jsme si dávali větší pozor, říká mladý stoper Sojka

„Hra v první půli byla nadstandardní, na tom jsme se soupeřem po zápase shodli. K vidění byl opravdu hezký fotbal proložený důraznými, ale fér souboji a nasazením na obou stranách,“ popisoval Tomáš György průběh úvodního dějství s tím, že nebezpečí hrozilo především po standardních situacích. „My jsme jednu využili, konkrétně po rohu si naběhl mezi penaltu a malé vápno Pavlík, který prostřelil gólmana domácích,“ lebedil si chlapík.

Do druhého dějství hosté z Klatovska vstoupili se spíše vyčkávací taktikou. Ta nakonec přinesla kýžené ovoce. „O pauze jsme si řekli pár věcí, co a jak chceme hrát. Řekli jsme si, že se nebudeme nikam hnát, že si na domácí počkáme a potrestáme je následně rychlou hrou do otevřené obrany. Domácí skutečně tlačili, ale nevybavuji si žádnou jejich vyloženou šanci. My jsme v některých fázích byli až moc pasivní, naštěstí jsme se dobrým podržením míče vepředu z tlaku dokázali dostat a obraně ulevit. Na to, na co jsme čekali přišlo, ne však po nějak nádherně vyřešené brejkové situaci, nýbrž po hrubce domácího brankáře, který nastřelil při odkopu Zbyňka Maška, jenž balon záhy dorazil do poloprázdné branky. V tu chvíli už to bylo jen o tom nedostat kontaktní gól, a to se povedlo. Navíc přišla ještě jedna hrubka domácí obrany a bylo definitivně hotovo,“ doplnil k zápasu jednatřicetiletý tahoun mužstva.

V příštím kole hrají Optici doma. Konkrétně v sobotu od 18 hodin, kdy do jejich skvostného areálu s parádním pažitem přijede silná Horní Bříza, která rovněž lační po druhé pozici v tabulce elity kraje. Aktuálně je čtvrtá, ale na nýrské válečníky ztrácí pouhé dva body. Kdo se bude radovat?

