Jsou čtvrtí, ale stejně bodů má i Lhota. Již ve středu ovšem mohou fotbalisté FK Okula Nýrsko svému nejbližšímu pronásledovateli odskočit. Stačí k tomu maličkost: porazit v domácí dohrávce 22. kola Holýšov. Zajímavé utkání začíná ve středu úderem osmnácté hodiny.

FK Okula Nýrsko (modrobílí) hostí Holýšov. | Foto: Aneta Kalivodová

„Očekávám úplně jiný zápas než o víkendu ve Staňkově. Soupeř hraje o vše, ještě bojuje o záchranu, takže to do toho půjde určitě na sto procent. My ale hrajeme doma, kde chceme zvítězit, a kde chceme ukázat lidem, co na nás chodí, že fotbal hrát umíme,“ řekl trenér Nýrska Karel Kalivoda.

Drama se šťastným koncem. Kluci mě ale zklamali, bědoval Kalivoda a ocenil soka

Aby ovšem jeho tým před svými fanoušky uspěl, bude se muset oproti víkendového mači na hřišti posledního Staňkova, kde vyhrál díky penaltě v nastavení těsně 3:2, rapidně zlepšit. „Mrzí mě individuální výkony hráčů, ty nebyly dobré,“ zlobil se zkušený kouč na svoje svěřence a doufá, že fotbalisté v modrobílých dresech ke středeční dohrávce přistoupí o poznání lépe.

Srovnání středečních soupeřů (hraje se od 18 hodin)

FK Okula Nýrsko



Umístění v tabulce: 4.

Body a skóre: 42 bodů (52:36)

Nejlepší střelec: Imrich Varga (17 branek)

Nejtrestanější hráč: Karel Kalivoda mladší (6 ŽK)

Poslední zápas: FK Staňkov – FK Okula Nýrsko 2:3



Zdroj: Aneta Kalivodová



TJ Holýšov



Umístění v tabulce: 12.

Body a skóre: 29 bodů (49:60)

Nejlepší střelec: Václav Šperl (12 branek)

Nejtrestanější hráč: Jan Valachovič (7 ŽK)

Poslední zápas: SK Petřín Plzeň B – TJ Holýšov 4:0



Zdroj: Deník/Filip Nekola



Poslední vzájemné zápasy – 2022: Holýšov – Nýrsko 0:3, Nýrsko – Holýšov 5:1, 2021: Holýšov – Nýrsko 1:2 po penaltách, 2022: Nýrsko – Holýšov 1:2, 2019: Nýrsko – Holýšov 2:0, 2018: Nýrsko – Holýšov 2:3 po penaltách.

Získají double? Chceme vyhrát, hlásí tachovský kouč před finále krajského poháru