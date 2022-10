„Ani v dalším venkovním zápase se nám nepodařilo bodovat a opět jsme zbytečně inkasovali kupu gólů. Pokud budeme hrát tak naivně a lehkovážně jako v prvním poločase, tak se to nezmění nikdy. Další otázkou je, jak by se zápas vyvíjel, kdybychom v úvodu vedli ne 1:0, ale minimálně 3:0. A to jsme i přes nepřízeň pomezních rozhodčích mohli a měli," měl jasno chanovický trenér Radim Šiška, a pak tradičně popisoval průběh samotného klání.