Před týdnem prožili divočinu na hřišti Losiné, kde během třiceti minut dostali šest gólů, aby v posledních minutách sahali po senzační remíze. Víkendové utkání 15. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy už bylo pro fotbalisty TJ Pfeifer Chanovice o poznání klidnější.

TJ Pfeifer Chanovice (oranžové dresy), ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

Chanovice přivítaly na domácím hřišti rivala ze Svéradic a uspěly. I díky dvěma trefám šutéra Jaroslava Kubaně a čistému kontu teprve patnáctiletého brankáře Štěpána Bláhy zvítězily 3:0. „V derby proti Svéradicím jsme chtěli odčinit prohru z minulého zápasu (Chanovice padly v Losiné 5:6) a potěšit domácí fanoušky, které teď měsíc neuvidíme. Po bojovném a zodpovědném výkonu se nám to nakonec povedlo," pochvaloval si chanovický lodivod Radim Šiška.

Jeho tým se ujal vedení už v 5. minutě, kdy se poprvé v zápase prosadil Jaroslav Kubaň. „V úvodu byla hra plná nepřesností, ale nám se po pěti minutách povedlo uvolnit Milana Šlehubra na křídle a po je přihrávce se trefil Jarda Kubaň. Ve zbytku poločasu měli převahu spíše hosté a debutující Štěpán Bláha předvedl několik důležitých zákroků, především při přímém kopu Vlasty Beránka a průniku Petra Majera. Na druhé straně hřiště v dobrých šancích Jarda Kubaň přestřelil a Milan Šlehubr trefil tyč," popisoval Šiška průběh první půle.

„I po pauze byl k vidění spíše boj, nám se dařilo nepouštět hosty do šancí a byli jsme nebezpeční do otevřené obrany Svéradic. Po přihrávce Honzy Šebka chladnokrevně proměnil nájezd Jarda Kubaň. Hosté hrozili především ze standardních situací, ale Štěpán Bláha byl vždy na místě. V závěru neproměnil po pěkné přihrávce Matyáše Jakuba velkou šanci Milan Šlehubr, ale po dobrém napadání brankáře se šťastně trefil Jakub Varga. I pro něho to bylo při premiéře v mistrovském zápase mužů," pokračoval kouč Chanovic.

„I přes mnoho nedostatků v naší hře musím tým pochválit za bojovnost a nasazení. Mám velkou radost z účasti na zápasech a hlavně na trénincích, a protože konkurence je nejlepší trenér, mám polovinu práce. Doufám, že si hráči udrží tento přístup co nejdéle," přeje si sedmačtyřicetiletý kormidelník.

Následující čtyři zápasy hrají Chanovičtí venku. Trip na hřištích soupeřů začínají v neděli od 16 hodin na půdě Strážova, který o víkendu padl v Blovicích 4:6. To Svéradice se poprvé na jaře představí doma. V neděli vyzvou Dobřany (16.00).

TJ Pfeifer Chanovice - FK Svéradice 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 5. a 64. Kubaň, 84. Varga. Rozhodčí: Paur - Rubáš, Anšlág. ŽK: 1:2 (57. D. Pavlovský - 14. Beránek, 38. Mičkal). Diváci: 90. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Bláha - Jakub (87. Rada), Šabek (87. Šulc), Šebek, D. Pavlovský, Kubaň, Petřík, J. Polena, Prýmas (67. Pícka), Šlehubr, Zoubek (67. Varga). Trenér: Radim Šiška. Sestava FK Svéradice: Soukup - Beránek, Brůha, Doležal, J. Makovec (56. Bauer), S. Makovec, Kába, Mičkal (73. Bůžek), Bouše (24. Mládek), Vachuška, Majer (73. Pánek). Trenér: Miroslav Mikeš.

