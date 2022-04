Fotbalisté Chanovic (na archivním snímku hráči v zelených dresech ze zápasu v Horažďovicích) deklasovali Vrhaveč jednoznačně 5:0.Zdroj: David Koranda

„V domácím zápase proti Vrhavči jsme chtěli odčinit nejen porážku z minulého kola, ale také neúspěch z posledního vzájemného zápasu (Chanovice padly na podzim na hřišti soupeře 2:4), a to se nám podařilo. Soupeř u nás předvedl odevzdaný výkon, nedostupoval nás a my měli na hřišti hodně času. Vytvořili jsme si nespočet gólových příležitostí a jen díky skvělému Presslovi v bráně hostů to skončilo pouze 5:0,“ říkal kapitán chanovického mužstva Jiří Petřík, jehož tým se díky zisku tří bodů vyhoupl na páté místo tabulky.

Pfeifer Chanovice - Sokol Vrhaveč 5:0

Poločas: 3:0. Branky: 5. Šlehubr, 28. Kubaň, 45. Polena, 51. Kozhukha, 65. Hromada vlastní. Rozhodčí: Stach – Kašák, Dryje. ŽK: 0:0. Diváci: 70. Sestava Chanovic: Timoshenko – Šabek (64. L. Pavlovský), Skuhravý, Šebek, D. Pavlovský (64. Šulc), Kubaň, Petřík (84. Šiška), Rada, Kozhukha. Polena, Šlehubr. Trenér: Radim Šiška. Sestava Vrhavče: Pressl – L. Lorenc, Skřivánek, Vítovec (10. Vacovský, 75. Šedivec), Slanina (60. Mundl), Fait, König, Votípka, Malenka, Hrach, Hromada. Trenér: Václav Vacovský.

