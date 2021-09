Po sedmi odehraných kolech se Mochtín pohybuje v elitní pětce, s čímž jsou na klubu nadmíru spokojení. „Vůbec jsme to nečekali. Zvlášť po covidu, kdy jsme vůbec nevěděli, jak na tom jsme a budeme. Naše dosavadní výsledky jsou příjemným nadplánem,“ dodal hrající trenér Mochtína.

„Víme, jak to máme s druhými poločasy, ale ustáli jsme to. Pak jsme po faulu proměnili penaltu a nakonec vybojovali cenný bod. Celkově jsme s remízou spokojení,“ hodnotil Jiří Dolejš.

„Žákava samozřejmě byla aktivnější, byla častěji na balonu, ale paradoxně jsme možná o jednu velkou šanci měli více. Domácí hrozili především ze standardních situací a nakopávaných míčů, se kterými jsme si ovšem poradili,“ pochvaloval si trenér Dolejš, jenž ve druhé půli proměnil penaltu po faulu jednoho z domácích hráčů a poslal duel do rozstřelu, který Žákava vyhrála 5:3.

„Ze zápasu jsme měli velké obavy, protože je nás málo. Na střídání jsme měli pouze jednoho hráče, a to téměř pětačtyřicetiletého Petra Švátoru,“ přiznal kouč Dolejš. Domácí se v prvním poločase zásluhou trefy Smazala dostali do vedení a měli dobře nakročeno k odčinění nečekané porážky z minulého kola na hřišti Svéradic.

