„Byl to náš první první přátelský zápas a my jsme chtěli, aby zapadl do hrubší části nabírání fyzické kondice. Takže jsme to chtěli pojmout hlavně běhavě a aktivně napadat," vysvětlil v hodnocení pro klubvé sociální sítě asistent trenéra Michal Hejnal. „S prvním poločasem ovšem nejsem spokojený, z naší strany to nebylo tak aktivní, jak bych si představoval. Kdyby některé situace Doubravka řešila ve finální fázi lépe, mohla dát více než dvě branky. Druhá půle už byla lepší a na tom by se dalo stavět. Celkově bylo znát, že se jedná o první přátelák, ale doufám, že kvalita půjde nahoru," doplnil asistent kouče Filipa Řežábka.