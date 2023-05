/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Pokud pomineme přípravu, tak naposledy vyhráli na začátku listopadu, kdy v předposledním podzimním kole na domácím hřišti rozstříleli Zruč. Pak ale nastal útlum, který si vyžádal oběť v podobě sedmi zápasů bez tříbodového zisku (šest remíz).

Krajský přebor, 24. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - FC Chotíkov 1932 5:2. | Foto: Aneta Kalivodová

Dlouhé čekání na výhru ale o víkendu skončilo. Fotbalisté FK Okula Nýrsko doma porazili v rámci 24. kola krajského přeboru Chotíkov vysoko 5:2 a poskočili v tabulce soutěže na čtvrté místo.

„Nálada po zápase byla vynikající. Bylo skvělé po dlouhé době zažít pocit vítězství, takže jsme to oslavili po utkání i potom večer na májce,“ prozradil nýrský fotbalista Jakub Pavlík, jenž se do sítě Chotíkova trefil hned dvakrát a v letošní sezoně si připsal svůj osmý, respektive devátý zásah.

Sobotní zápas jste zvládli, vyhráli jste 5:2. Jak byste utkání zhodnotil?

Myslím si, že výsledek odpovídá předvedenému výkonu. Začátek byl z obou stran opatrný, my nechali Chotíkov hrát, poctivě jsme bránili a snažili se chodit do brejků. Z toho vlastně padlo všech pět našich branek. Jenom ve druhém poločase jsme na deset minut vypadli z role, nedařilo se nám dobře bránit, Chotíkov dal dvě rychlé branky a zápas zdramatizoval.

Ano, vedli jste 4:0, ale soupeř během dvou minut snížil na rozdíl dvou gólů. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou? Nebál jste se, že byste mohli o výhru přijít?

Samozřejmě jsem za stavu 4:2 určitě nebyl jediný, kdo nepřemýšlel nad tím, že by Chotíkov mohl ještě vyrovnat, ale po naší páté brance soupeř odpadl a my si konec zápasu již pohlídali.

V pátek vás čeká utkání na hřišti rezervního týmu Petřína. Jde o souboj třetího týmu tabulky se čtvrtým. Jaký zápas očekáváte?

Rozhodně nás čeká těžký soupeř, který hraje dobrý fotbal. Určitě to bude vyrovnaný zápas jako předtím, když jsme s Petřínem hráli. Během týdne se na zápas určitě připravíme, trenér jistě vymyslí strategii, taktiku. Pak už to bude jen na nás, jak jeho pokyny splníme a jak zápas zvládneme.

