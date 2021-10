Po famózním obratu udolali Křimice, pak remizovali na horké půdě kaznějovské Bohemie a naposledy o víkendu v rámci 11. kola soutěže rozdupali trápící se, ale stále nebezpečné mužstvo Bělé nad Radbuzou (6:2).

Hrdinou utkání se stal útočník Dominik Vašák, jenž vstřelil další hattrick v probíhající sezoně druhé nejvyšší krajské soutěže. Mezi střelce se dále zapsali také kapitán Tomáš Klíma, nedávná posila z Klatov do ofenzivy Jiří Sedláček, a také střídající Patrik Hubáček.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) deklasovali na domácím trávníku Bělou nad Radbuzou 6:2.Zdroj: Deník/Václav Havránek

„Tento zápas byl pro nás velice důležitý. Věděli jsme, že pokud zvítězíme, rozestup mezi námi a Bělou se zvýší a my se částečně odpoutáme od vyrovnaného spodku tabulky,“ řekl Deníku Patrik Hubáček z rodiny fotbalových nadšenců. Zároveň ale upozornil na to, že i když konečný výsledek vypadá jednoznačně, tak snadné to na hřišti nebylo.

„Od úvodu se hrál vyrovnaný zápas. Soupeř má kvalitní hráče, takže jsme museli být na pozoru. Podle mého názoru jsme byli však jednoznačně kvalitnější a týmovější v ofenzivní fázi, což se potvrdilo,“ tvrdil fotbalista.

„Strašně cenné vítězství, které však trochu kazí červená karta pro našeho brankáře. Dle mého měly padnout červené karty na obou stranách. Náš gólman (František Míček) byl totiž před úderem úmyslně nakopnut v nepřerušené hře, což ho vyprovokovalo. Nedá se nic dělat, musíme si s tím poradit a ze tří zbývajících zápasů uhrát co nejvíc bodů, abychom šli do jara s co nejlepším bodovým ziskem a mohli hrát v klidu náš fotbal,“ dodal Patrik Hubáček.

O víkendu jedou fotbalisté někdejšího účastníka divize na hřiště druhého FK Žákava, pak hostí doma velice silnou plzeňskou Košutku a podzim uzavřou okresní bitvou ve fotbalovém paláci poslední TJ Start Luby.

Sušice – Bělá nad Radbuzou 6:2 (3:0)

Branky: 17., 51. a 76. Vašák, 6. Sedláček, 34. Klíma, 73. Patrik Hubáček – 48. a 81. Bořil. Rozhodčí: Adámek – Brůha, Schneider. ŽK: 89. Bořil (Bělá nad Radbuzou). ČK: 89. Míček (Sušice). Diváci: 124. Sestava TJ Sušice: Míček – Pivetz, Kodýdek, Pechek, Marek, Kysilka, Klíma, Králík, Vašák (78. Kadlec), Sedláček (80. Tuček), Budil (62. Patrik Hubáček). Trenér: Pavel Hrubec.