„Byl to takový nedělní přátelský zápas," usmál se trenér Chotíkova Petr Kučera. „Ne, že by o nic nešlo, ale přišlo mi, že oba týmy hrály dost uvolněně," vysvětlil svou předchozí větu. „My jsme nakonec vyhráli díky dvěma slepeným gólům v polovině druhého poločasu. Celkově jsme určitě nebyli lepší, ale rozhodně jsme byli efektivnější. Pokud si dobře vzpomínám, my i Holýšov jsme měli přibližně stejně šancí, ale zatímco my dvě proměnili, domácí nikoliv," podotknul sedmatřicetiletý trenér a fotbalista, jehož tým má čtyři kola před koncem sezony na druhém místě už osmibodový náskok před třetí rezervou Petřína.