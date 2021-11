„O tom, co jsem v Klatovech zažil, se mi nikdy ani nezdálo. Budu vzpomínat na spoluhráče, ale také na lidi, kteří se tady o fotbal starají,“ vyznal se Lukáš Krásný v rozhovoru, který Deníku poskytl na konci června.

„Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, ale přemýšlel jsem o tom už nějakou chvíli. Vždy jsem se chtěl fotbalem bavit, ale poslední dva roky to tak nebylo. Dojíždění do Klatov z Českých Budějovic nebo z domova bylo pro mě už otravné. Zejména pak v době, kdy se jezdilo pouze trénovat bez žádných zápasů,“ vysvětlil Krásný a připomněl koronavirovou pandemii, která předčasně ukončila dvě minulé sezony.

Fotbalista Lukáš Krásný ještě v dresu Klatov.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Teď už borec, který v prosinci oslaví své 25. narozeniny, válí v blovickém dresu v béčkové skupině I. B třídy. Po přesunu o tři soutěžní patra níže Lukáš Krásný ale rozhodně neslevil ze svých gólových akcí. Za Blovice si drží rychlonohý útočník dosud výbornou bilanci více než jedné vstřelené branky na zápas, když ve dvanácti duelech, které stihl odehrát, nasázel hned čtrnáct gólů.

„Takhle to vypadá jako slušný počin, ale kdo sleduje naše zápasy, tak ví, že jich mohlo být daleko víc. V zápasech se Štěnovicemi a Chanovicemi jsem měl možná stejný počet šancí jako za všechna ostatní utkání,“ přiznává s úsměvem Lukáš Krásný, jenž vévodí střelcům ve skupině B třetí nejvyšší krajské soutěže společně s přeštickým Janem Pavlíkem.

„Těší mě srovnání s někým jako Honza, ale chci především, aby se nám dařilo jako týmu. Pokud by se mi povedlo být nejlepším střelcem, tak z toho bude mít největší radost Jirka Šabata (náš pokladník) a David Tříska s Patrikem Žákem, kteří rozhodně zařídí, abych platil co nejvíc,“ směje se Lukáš Krásný.

… v zápase proti FC Rokycany…Zdroj: Jindřich Schovanec

Ten dorazil do Blovic před letošním ročníkem z Klatov společně s Davidem Třískou. „Určitě nelituji, že jsem se vrátil do Blovic. Fotbal mě začal zase více bavit. Chci s Blovicemi postoupit do vyšší soutěže, kam podle mě patří,“ říká odhodlaně rozený odchovanec zdejšího Sokola.

Klub z jihu Plzeňska přezimuje na čtvrté příčce s osmibodovou ztrátou na první béčko Přeštic. „První zápasy jsme se hledali, ale ke konci podzimu si to celkem sedlo a začali jsme hrát i fotbal. Vyzdvihl bych zápas s Prešticemi, který byl podle mě nad úrovní I. B třídy. Paradoxem je, že jsme se nesešli ani v jednom zápase v plné sestavě, ale díky neustálému lepení sestavy jsme našli nového stopera a podhroťáka. Ještě bych chtěl vyzdvihnout naše benjamínky Denise Lajbla a Romana Koláře, kteří za tento půlrok udělali veliký herní progres,“ hodnotí Krásný první polovinu nižší krajské soutěže.

Fotbalista Lukáš Krásný na archivním snímku vlevo.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nadále sleduje i svůj bývalý divizní klub. „Byl jsem mile překvapený, jakou jízdu teď zažili. Podobný podzim jsme měli v Klatovech s trenérem Čadkem a byla to velká paráda. Dovedu si představit, jak si to teď v Klatovech užívali,“ přiznává čtyřiadvacetiletý fotbalista, který věří, že letošní fotbalová sezona se dohraje již bez problémů.

„Jsem rád, že se může hrát, a doufám, že to tak vydrží. Hlavně bych si přál, aby tohle všechno, co se teď u nás a ve světě děje, skončilo a mohli jsme začít zase naplno žít,“ dodává Lukáš Krásný, který aktuálně stůně doma v posteli právě s covidem. Mimochodem: v derniéře podzimní části Blovice hrály shodou okolností ve městě pod Černou věží, kde se střetly s klatovským béčkem. Na umělé trávě v bývalých Kasarnách sice nepředvedly ideální výkon, ale soupeře, jenž do zápasu nastoupil pouze s jedenácti hráči bez možnosti střídání, nakonec po divokém průběhu porazily 6:4.

Fotbalista Lukáš Krásný.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A Lukáš Krásný? Ten se tři minuty po změně stran zapsal i mezi střelce. „Budu klukům z Klatov fandit dál a určitě se někdy přijedu podívat na nějaký zápas,“ slíbil. A svým slovům dostál. V 75. minutě utkání s klatovským béčkem totiž vystřídal a po zápase vyrazil směr Rozvoj, kde navštívil šlágr 14. kola FORTUNA divize mezi svým bývalým klubem a lídrem z Přeštic. Ani porážka 1:4 mu však úsměv z tváří nevymazala. Vždyť už válí za Blovice a ty přece vyhrály…