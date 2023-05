VIDEO: Neskutečná frajeřina! Brankář Merklína dal gól z vlastní poloviny hřiště

„První poločas byl herně ještě tak nějak vyrovnaný, ale domácí se dostali do vedení a k tomu dvakrát netrefili prázdnou branku," připustil trenér Bublík. „Ve druhé půli nás Sušice mlela, přidala druhý gól a nás minimálně třikrát podržel brankář," chválil Bublík boleveckého gólmana Jakuba Körnera.

Sušice svým zahazováním šanci urazila fotbalového boha a v závěru byla bez milosti potrestána. V 84. minutě snížil Liška a ve druhé minutě nastavení srovnal po závaru v pokutovém území Jaroš. „Řekli jsme si, že nemáme co ztratit, a tak jsme v závěru vsadili všechno na jednu kartu a zkusili to. A nakonec to vyšlo, jsme šťastní, že jsme v Sušici získali bodík za remízu," radoval se ostřílený trenér a fotbalista. Záhy však upozornil, že jestli chce jeho mužstvo pomýšlet na záchranu, musí se ve zbývajících zápasech sezony zlepšit.

TJ Sušice - SSC Bolevec 2:2

Poločas: 1:0. Branky: 28. Skála, 52. Míčka - 84. Liška, 90+2. Jaroš. Rozhodčí: Petrželka - Duda, Petrželková. ŽK: 3:1 (32. Kalný, 73. Podlipský, 87. Patrik Hubáček - 77. Běl). Diváci: 200. TJ Sušice: Balžek - Pivetz, Kalný, Kodýdek, Hájek (46. Vystrčil), Štěch (84. Krůs), Klíma, Podlipský (81. Kysilka), Skála (74. Budil), Král, Míčka (84. Hubáček). Trenér: Pavel Hrubec. SSC Bolevec: Körner - Bublík, Fryček (80. Konopík), Jaroš, Šedivec, M. Pelnář, Paškan, Hibler, Dejmek (64. Zítek), Šnaider, Humpál (46. Liška). Trenér: Michal Bublík.

