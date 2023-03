Bolevec přetlačil v derby Košutku. Jsme šťastní, zářil hrající trenér Bublík

„Myslím si, že jsme byli na soupeře velmi dobře připravení. Košutka hrozila především ze standardních situací, z čehož nám dala i gól, ale jinak jsme ji podle mého názoru do ničeho moc nepustili. Naopak, byli jsme to my, kdo si vypracoval více šancí, proto naše vítězství považuji za zasloužené,“ tvrdil.

Tomu chyběl kapitán Michal Pelnář a při rozcvičce se zranil další zkušený borec Ondřej Šnaider. „Opět tak v drtivé většině nastoupili mladí kluci, které musím za výkon pochválit,“ říkal kouč, jehož tým se i přes premiérové vítězství v letošním účinkování v I. A třídě i nadále krčí na posledním místě tabulky.

„Pokazili jsme si na to na podzim, kde jsme dostávali příděly, prezentovali jsme se ostudně. Ale na jaře se chceme zlepšit a zkusit vyhrávat, i když víme, že nejspíš spadneme do I. B třídy,“ tuší bolevecký kormidelník Michal Bublík.

Sám ale přiznává, že výhra nad Košutkou může jeho týmu pomoci. „To určitě, každá výhra je cenná,“ přitakává. A Bolevec bude chtít na úvodní úspěch s Košutkou navázat i v dalších dvou kolech, ve kterých (opět doma) hostí Kralovice, pak Malesice – tedy další týmy z nejvyšších pater tabulky I. A třídy.

