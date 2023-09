/KRAJSKÝ FOTBAL/ V posledních týdnech se prezentují v dobrém světle, navíc mají výsledky. Fotbalisté SK Bolešiny uspěli ve víkendovém utkání 5. kola béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje na hřišti Chanovic těsně 2:1 a potřetí v řadě bodovali, z toho podruhé plnohodnotně.

Fotbalisté SK Bolešiny (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili domácí Chanovice 2:1 a pokazili jim pouťové veselí. | Foto: Jindřich Schovanec

V Chanovicích otevřel skóre utkání v 50. minutě domácí Jaroslav Prýmas, ale jelikož překonal vlastního brankáře Bohdana Timoschenka, vedly Bolešiny. Hosté přidali druhou branku v 78. minutě, kdy se z volného příméh kopu prosadil Pavel Matějka, domácí Pfeifer navíc těsně předtím musel do desíti, když brankář Bohdan Timoschenko zahrál úmyslně mimo pokutové území rukou a uviděl od rozhodčího duelu Lukáše Frgála červenou kartu.

Chanovice sice v závěru i v oslabení zásluhou trefy Milana Šlehubra snížily na rozdíl jediné branky, na vyrovnání se ale nezmohly, nezbyl jim čas. „Stejně jako v loňském roce, tak i letos vyšel zápas s Chanovicemi na jejich pouť, proto jsme přistoupili na změnu pořadatelství," vysvětlil bolešinský playmaker Radek Šindelář důvod, proč se utkání 5. kola nakonec hrálo oproti původním rozpisu soutěže právě na výborně připraveném chanovickém pažitu.

Fotbalisté SK Bolešiny porazili domácí Chanovice 2:1 a pokazili jim pouť.Zdroj: Jindřich Schovanec

Šindelář čekal náročné utkání, a zmínil, že v Chanovicích se nikomu nehraje dobře. „Od začátku zápasu byla obě mužstva dobře takticky připravená, hrálo se s minimem šancí na obou stranách," popisoval bolešinský fotbalista Radek Šindelář obraz hry v úvodním dějství. A připomněl, že Chanovicím chybělo několik hráčů z kádru, ale Bolešiny na tom byly vlastně úplně stejně.

„Myslím si, že po poločase jsme byli aktivnější a také šance se dostavily. Ze začátku jsme se jenom zastřelovali, ale pak přišel vlastní gól domácích, kdy chanovický záložník ve skrumáži těl prostřelil vlastního brankáře," vyobrazil fotbalista Bolešin úvodní branku velice atraktivního střetnutí.

Následně se do dobrých příležitostí dostaly také Chanovice, ale Bolešiny podržel brankář. A tak přišel trest, kdy Radek Šindelář pelášil z rychlého brejku sám na gólmana, přičemž ten zahrál rukou mimo vápno a musel předčasně do sprch. A z následného přímého kopu zvýšil Pavel Matějka. „A my doufali, že už zápas v klidu dohrajeme," říkal Šindelář. „Domácí sice snížili, ale pro ně už bylo příliš pozdě," poukázal fotbalista Bolešin na chvíli domácího zásahu.

Fotbalisté SK Bolešiny (na archivním snímku hráči v modrých dresech).Zdroj: Jindřich Schovanec

Pochvaloval si, že jeho tým dokázal potřetí za sebou bodovat a díky pouti, která v Chanovicích probíhala, se hrálo před parádní diváckou kulisou dvou stovek platících diváků. „A děkujeme domácím za koláče," doplnil na závěr svého povídání Radek Šindelář, již osmadvacetiletý fotbalista sportovního klubu.

TJ Pfeifer Chanovice - SK Bolešiny 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 90. Šlehubr - 50. Prýmas vlastní, 78. Matějka. Rozhodčí: Frgál - Rubáš, Stach. ŽK: 1:2 (66. Ondřej Skuhravý - 13. Novák, 90+2. R. Šindelář). ČK: 1:0 (78. Timoschenko). Diváci: 200. Hřiště: Chanovice, tráva. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Timoschenko - Ondřej Skuhravý, Šabek, Šebek, D. Pavlovský, Hlůžek, Rada (8. Hrachovec, 50. Bláha, 65. Šulc), Prýmas, Šlehubr, Pícka, Jakub. Trenér: Ladislav Skuhravý. Sestava SK Bolešiny: Martínek - Bauer, Matějka, Farný, Novák, Šilhavý, Bošek (46. Rückl), R. Šindelář, Kolář, Moravec (85. Simbartl), Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc starší.

