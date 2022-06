„V prvním poločase jsme sice vstřelili dvě branky, ale přišlo mi, že jsme se přizpůsobili hře soupeře,“ říkal zkušený brankář bolešinského týmu Václav Simbartl. „Ve druhé půli jsme naštěstí přidali další tři branky, a to i přesto, že došlo k prostřídání sestavy. Odešli stabilní hráči a nahradili je jiní kluci, kteří nasáli atmosféru této soutěže a zase se trošku otrkali,“ těšilo gólmana.

Z archivu: Fotbalisté SK Bolešiny (modří) deklasovali Kasejovice 5:0.Zdroj: Miluše Šulajová

Simbartl zároveň věří, že se svými spoluhráči dokáže ve finiši letošního ročníku krajskou I. B třídu udržet. „Čekají nás poslední tři zápasy, ze kterých bychom chtěli urvat ideálně plný počet bodů. Teď ale hrajeme v Chanovicím, pak doma s Dobřany. To jsou týmy, které jsou v tabulce před námi a bude to s nimi velmi složité. Na závěr hrajeme ve Vrhavči, a tam musíme jednoznačně zvítězit,“ hecuje osmatřicetiletý Simbartl spoluhráče.

Horažďovice přivezly tři body, v Chotěšově je nezlomilo ani dvougólové manko

Sám si moc dobře uvědomuje, že klíčové bude udržet desáté místo, na které zle dotírají Štěnovice – ty na Bolešiny ztrácí jen dva body.

Z archivu: Fotbalisté SK Bolešiny (modří) deklasovali Kasejovice 5:0.Zdroj: Miluše Šulajová

„Kolují zvěsti, že letos budou sestupovat dva poslední týmy a další dva pak půjdou do baráže. My jsme aktuálně desátí, takže tato pozice by nám měla stačit na záchranu. Ale náskok na Štěnovice není veliký, stačí jeden zápas a všechno může být jinak. Na jaře se nám ale ustálila sestava, vyhýbají se nám zranění, hrajeme docela dobře. Takže když tohle bude klapat i v posledních třech zápasech sezony, věřím, že se zachráníme,“ dodává brankář.

SK Bolešiny - TJ Sokol Kasejovice 5:0

Poločas: 63. a 88. Vraný, 15. R. Šindelář, 25. Hokr vlastní, 85. Bošek. Rozhodčí: Molnár – Stach, Pressl. ŽK: 1:1 (41. Jiří Pitel – 65. Jiřinec). Diváci: 50. SK Bolešiny: Simbartl – D. Kaiser (46. O. Kaiser), Vizinger (65. Bošek), Farný, Jan Brtník, Stupka, Jakub Pitel, Rückl (73. Novák), R. Šindelář (78. Zavřel), Kolář, Jiří Pitel (46. Vraný). Trenér: Jiří Šmolc starší. TJ Sokol Kasejovice: Petrášek – Mašek, Chára, Jiřinec, M. Fiala, Novosad, D. Fiala, Pružinec, Hokr (58. Adamec), Škyrta, Mála (70. Šimůnek). Trenér: Aleš Bouda.

Hráč Mochtína opustil hřiště, sedl si mezi diváky a sundal dres. Byl vyloučen