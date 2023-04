/FOTBAL/ Třetí zápas, třetí výhra. Z toho druhá s nulou v kolonce obdržených gólů. Fotbalistům TJ Svatobor Hrádek úvod jarní části béčkové skupiny krajské I. B třídy vyšel na jedničku, alespoň výsledkově.

TJ Svatobor Hrádek (modří), archivní snímek. | Foto: David Koranda

O víkendu si svěřenci trenéra Karla Mareše poradili v domácím prostředí s předposledním Pačejovem, který díky trefám Brabce s kapitánem Linhartem porazili 2:0. Hrádek u Sušice i nadále nahání vedoucí tandem Dobřany - Měcholupy, fotbalisté Pačejova jsou naopak stále na předposlední příčce.

„Do utkání jsme vstoupili výborně a v deváté minutě jsme za to byli odměněni vedoucí brankou. Bohužel místo uklidnění a přidání dalších gólů ale přišlo na naší straně polevení a přizpůsobení se hře soupeře. Pojistka tak přišla až v závěrečné pasáži zápasu z pokutového kopu. A tak platí to, co v předchozích dvou zápasech: body super, ale výkon slabý," poznamenal autor první hrádecké branky Jiří Brabec. „Naštěstí se fotbal stále hraje na body," pousmál se ještě sedmadvacetiletý fotbalista.

PODÍVEJTE SE: Trápení pokračuje. Leží na nás obrovská deka, připustil kapitán

V příštím kole hrají borci Svatoboru na hřišti rezervního týmu divizních Klatov (9. dubna od 15 hodin), Pačejovští přivítají o den dříve od deseti hodin poslední Štěnovice, které jediné tři body v letošní sezoně získaly právě v konfrontaci s Pačejovem (doma Štěnovice na podzim vyhrály 6:1).

TJ Svatobor Hrádek - TJ Sokol Pačejov 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 9. Brabec, 72. Linhart z penalty. Rozhodčí: Duda - Bernard, Horský. ŽK: 5:0 (75. V. Ryba, 87. Brabec, 89. Gajdečka, 89. Linhart, 90. Hanula). Diváci: 100. Sestava TJ Svatobor Hrádek: T. Šoural - Gajdečka, F. Mareš (55. Hanula), Skála, Linhart, Brabec, Kutil (77. Jiřina), Kočí (85. Němec), Štěpán, Fremund (55. S. Ryba), L. Šoural (85. Prokopius). Trenér: Karel Mareš. Sestava TJ Sokol Pačejov: Šmrha - Kubáň, Kába, M. Mareš, Ticháček, Bláha, Hlůžek, V. Klásek, J. Klásek, M. Klásek, Panuška. Trenér: Zdeněk Vozka.

Klatovské fotbalistky loupily na Spartaku a vyhouply se na čtvrté místo divize