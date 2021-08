Naposledy si Nýrsko vylámalo zuby na stříbrském Baníku, se kterým o víkendu po bezbrankovém zápase padlo na penalty. A vlastně i tam střelecky naprosto selhalo. Poprvé v sezoně.

Nýrsko v úvodních pěti kolech ztrácí na první místo pouze bod. Trápí jej ale bídná koncovka.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Byl to velice kvalitní zápas z obou stran. V prvním poločase jsme měli tři šance, soupeř jednu. Bohužel jsme ale gól nedali,“ litoval trenér Karel Kalivoda, který hráče v poločasové přestávce nabádal, aby zachovali klid v koncovce.

„Jenže ani ve druhém poločase se nám nepodařilo skórovat, přitom šance jsme měli. Třeba Varga šel sám na branku, jenže nedal,“ smutnil trenér.

Penalty už jeho tým v sezoně kopal potřetí. Zatímco proti Nepomuku a v Holýšově v této dovednostní disciplíně vyhrál, před Baníkem se musel sklonit. „Musím pochválit brankáře Stříbra, který nám chytil první tři penalty a prakticky rozhodl o tom, kdo bude brát druhý bonusový bod,“ chválil Kalivoda stříbrského protihráče mezi třemi tyčemi.

Nejlepším střelcem týmu je Tomáš György.Zdroj: Aneta Kalivodová

Sám se pak divil, že v utkání, které stovku diváků v ochozech rozhodně nenudilo, branka nepadla. „Byl to pohledný zápas, nahoru dolů. Je paradox, že to skončilo bez gólů,“ pousmál se Kalivoda a znovu chválil i soupeře z Tachovska. „Měli v sestavě hodně kluků dorosteneckého věku, ale i přesto se snažili hrát fotbal,“ kvitoval nýrský šéf lavičky.

Pak se zamyslel i nad tím, proč jeho tým dává tak málo gólů. Naprostý opak oproti minulým sezonám. Na to v Nýrsku zvyklí nejsou. „Nepamatuji si, že bychom někdy měli takový problém střílet góly. Dali jsme zatím jen pět branek, z toho tři padly z penalty. Nevím, co s tím, střelci se trápí a jsem z toho hodně smutný,“ hlesl Karel Kalivoda. „Na druhou stranu nám zatím skvěle funguje obrana. Defenzivu máme nejlepší v celé soutěži. Hrajeme ze zabezpečené obrany a funguje to,“ je rád.

Sám si ale moc dobře uvědomuje, že ´bezgólový´ fotbal nejde hrát donekonečna. „Jsme pátí, máme jedenáct bodů, ale těch bodů jsme mohli mít více. Kdybychom proměňovali šance, zápasy s Nepomukem nebo Stříbrem by do penalt vůbec nedošly,“ má jasno. „Snad se to brzy zlepší,“ přeje si duše nýrského fotbalu.

Okula Nýrsko – Baník Stříbro 0:0

Pokutové kopy: 1:3. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 0:1. Diváci: 100.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, K. Kalivoda ml., T. György, Hájek (56. Kužma), Bastl, Lužný, M. Brož, I. Varga (87. Rubáš), Pavlík, I. György (78. Antonovics). Trenér: Karel Kalivoda st.

Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Korynta, Marek Vyšín (81. Kertis), Kohut, Skopový (64. Donata), Pavlas (81. Pašek), Vejvoda, Kasl, Kolena, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.