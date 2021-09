Staňkov v zápase čtyřikrát vedl, ale Optici dokázali vždy vyrovnat. Na 4:4 až dvě minuty před koncem, kdy se po skrumáži prosadil pohotový Jakub Pavlík. Následný penaltový rozstřel přinesl nevídané drama, ze kterého po výsledku 9:8 jako vítězové odcházeli do kabin hostující svěřenci trenéra Karla Kalivody.

Ačkoliv Nýrsko získalo další dva body a v tabulce se nachází na čtvrtém místě, ke spokojenosti je daleko. Tým z Klatovska zpívá pořád tu stejnou písničku s nudným refrénem. „Bylo to opravdu divoké utkání. Bohužel z naší strany nezvládnuté po taktické stránce. Hráli jsme moc otevřeně, možná došlo i na lehké podcenění soupeře. Ve Staňkově se nám stávalo, že i ztráta na polovině soupeře pro nás byla nebezpečná, protože každý druhý odkop domácích zaváněl brejkem,“ uznal kapitán fotbalového Nýrska Tomáš György. „Fotbalově jsem byli lepší, ale bohužel nás soupeř díky naší hře čtyřikrát potrestal,“ hlesl.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko se po devíti kolech krajského přeboru nacházejí na čtvrtém místě tabulky. Jejich hře však chybí drajf i kvalita.Zdroj: Aneta Kalivodová

Kapitána Okuly těší alespoň fakt, že poprvé v sezoně tým nastřílel více než dvě branky. „Za čtyři góly jsem pochopitelně rád, ale kdybychom hráli to, co máme, vyhráli bychom 4:0,“ nebral si György servítky a pak zhodnotil prozatímní postavení v tabulce. „S tím jsme samozřejmě spokojení, ale s výkony paradoxně nikoliv. Opory týmu hrají pod své možnosti a od toho se to celé odvíjí,“ dodal.

FK Staňkov – FK Okula Nýrsko 4:4 (2:1)

Pokutové kopy: 8:9. Branky: 7. a 35. Váchal, 77. Bozděch, 80. Pitipáč – 19. I. Varga, 68. Kohout, 79. Lužný, 88. Pavlík. Rozhodčí: Sirový - Sladký, Krůs. ŽK: 5:4. ČK: 90+1. Lužný (Nýrsko). Diváci: 91.



Staňkov: Stashko – Doležal, F. Dolejš, Drudík, Záhoř (82. M. Liška), Šimůnek, Váchal (60. Arrammach), Pitipáč (82. Mifek), Vrba, Kubina (74. Hrdina), Bozděch. Trenér: Milan Kucharič. Nýrsko: Toul (90+3. Jarolím) – K. Kalivoda ml., T. György (85. Z. Mašek), I. Varga, Pavlík, Čanecký (60. Výtisk), Trumpeš, M. Brož, Bastl (46. Hájek), Kohout, Lužný. Trenér: Karel Kalivoda st.

Zdroj: tvcom.cz