„Chtěl bych poděkovat klukům za obrovskou bojovnost a budeme doufat, že se další zranění hráči doléčí do příštích utkání,“ doplnil zkušený kouč.

Jenže za minutu bylo srovnáno a ještě do poločasu domácí skóre otočili. „Do druhého poločasu jsme přeskupili řady a snažili se o vyrovnání. Bohužel místo vstřeleného gólu jsme museli z důvodu zranění vystřídat oba naše útočníky. Díky velice sympatickému výkonu soupeře, který nebránil jednogólové vedení a naopak chtěl přidat třetí branku, se nám povedlo v úplném závěru po pohledné akci vsítit vyrovnávací gól a poslat utkání do rozstřelu pokutových kopů,“ pokračoval Hrubec v hodnocení.

Ale nemuseli mít také nic. Vyrovnávací branku totiž vstřelil až dvě minuty před koncem zápasu střídající trenér Pavel Hrubec. „Do Kaznějova jsme odjížděli v minimálním počtu hráčů. I proto bylo našim cílem zabojovat o co nejlepší výsledek a hlavně dohrát utkání bez dalšího zranění,“ uvedl pro klubový facebook hlavní trenér TJ Sušice, jehož tým v Kaznějově začal vskutku skvěle, když se už ve 13. minutě prosadil mladík Kadlec.

Trenér TJ Sušice Pavel Hrubec (na archivním snímku) přišel na hřiště v 83. minutě, aby o pět minut později vyrovnal a poslal zápas s Kaznějovem do penalt. | Foto: Deník/Martin Mangl

