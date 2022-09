Hrdinou utkání se stal vyhlášený rychlonožka Jan Žiak, jenž k zisku tří bodů pomohl výraznou měrou – čerstvě pětadvacetiletý kanonýr totiž vstřelil hattrick. „I když to tak v týdnu nevypadalo, k zápasu jsme se nakonec sešli v poměrně plné síle. I s Blátem (brankář Matyáš Blahník), kterého trápí zranění a jehož jsem přemluvil až v neděli, aby to šel zkusit. A musím říct, že právě náš gólman byl jedním z klíčových mužů celého zápasu, protože nás několikrát skvěle podržel,“ kvitoval mochtínský trenér Jiří Dolejš. Tím druhým byl již zmiňovaný Jan Žiak. „Znovu potvrdil, že patří mezi nejrychlejší fotbalisty celé soutěže a využil šance, které se mu naskytly,“ pochvaloval si kouč.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili FK Žákava 4:3 a dali tak zapomenout na debakl ze Sušice.Zdroj: Jindřich Schovanec

Právě produktivita byla v tomto zápase důležitá. „Před zápasem jsem se trošku divil, že má Žákava jen tři body, ale po vzájemném utkání už vím proč. Oni hrají pěkný fotbal, často drží míč na svých kopačkách a vytvářejí si i šance, ale mají problém s produktivitou. My naopak byli v koncovce nyní velmi efektivní,“ poukázal devětatřicetiletý Dolejš. Jeho tým po prvním poločase vedl už 2:0, ale hosté během úvodních šesti minut druhé půle vyrovnali. „Nám začátek druhého dějství vůbec nevyšel, nikdo z nás nevěděl, co má hrát. Když jsme dostali dvě rychlé branky, tak mi v hlavě lítalo to, že dostaneme bůra,“ přiznal lodivod.

Ale zmýlil se. „Naštěstí jsme pak znovu trošku zabrali a díky Honzovi (Žiakovi) dali dvě branky. Soupeř v závěru už jen korigoval výsledek,“ uvedl Jiří Dolejš, jehož tým je v tabulce se ziskem devíti bodů šestý, ale o víkendu jej čeká pravděpodobně volno. V plánu je totiž utkání na půdě přeštického béčka, které však o víkendu potřetí v sezoně nenastoupilo ke svému duelu a hrozí mu kontumace, která by dle regulí znamenala vyloučení ze soutěže. „Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uzavírá Dolejš s tím, že pokud to není oficiální, v Mochtíně bude probíhat klasická příprava na zápas.

