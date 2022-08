Pět gólů a tři body. Velká spokojenost, hlásí po kanonádě kapitán Měcholup

Ale byl to paradoxně jeho tým, který se na domácí půdě dostal do vedení. To, když se v 16. minutě prosadil Michal Marek, jenž proměnil nařízenou penaltu.

„Po úvodním tlaku soupeře jsme se trochu oklepali a vybojovali penaltu. Celé situaci předcházela skvělá kolmá přihrávka Michala Marka na unikajícího Lukáše Urse, kterého v pokutovém území poslal k zemi hostující brankář. Penaltu s klidem proměnil právě Michal Marek a my jsme tak vedli,“ líčil.

Fotbalisté klatovského béčka (na archivním snímku hráči v červených dresech) podlehli v prvním kole nové sezony Blovicím (žlutí) 2:5.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jenomže obraz hry se ani po vedoucím zásahu nezměnil. „Bohužel tlak hostujícího týmu pokračoval a skóre se mu podařilo otočit. Inkasovali jsme téměř totožné branky – obě z přímého volného kopu, které z pravé strany zahrával bývalý klatovský hráč David Tříska. Do kabin jsme tedy šli za nepříznivého stavu 1:2 s vědomím toho, že naši hru musíme co nejrychleji zlepšit,“ vysvětloval Tomáš Partyngl.

Jenomže plány se začaly bortit hned po změně stran. Ve 49. minutě totiž dostali i hosté výhodu pokutového kopu, se kterým si hravě poradil Jakub Vokurka.

„Celkově se druhý poločas opět nevyvíjel podle našich představ, i když jsme si dokázali vytvořit více gólových příležitostí,“ krčil rameny klatovský záložník, který vstřelil v 72. minutě druhou branku klatovského béčka.

„Blovice si však výsledek pohlídaly a ještě dokázaly přidat dva další góly po chybách v naší obraně,“ posteskl si dvacetiletý Partyngl. „První zápas nám opravdu nevyšel, soupeř u nás zaslouženě vyhrál a my se z tohoto výsledku a předvedené hry musíme co nejrychleji vzpamatovat,“ burcuje fotbalista.

